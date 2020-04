Jiménez: "El Sevilla tiene que estar preparado para dar el salto"

Desde la lejana Abu Dabi, el exsevillista Manolo Jiménez sigue confinado a la espera de poder volver a dirigir los entrenamientos del Al-Wahda FC aunque la incertidumbre acerca del futuro de la competición es bastante palpable. "Aquí hay pocas noticias y las decisiones las toma el emir en absolutamente todo. Lo que nos transmiten es que de momento no va a haber liga y que no se puede entrenar, aunque no cierran la puerta a nada. Ha habido recortes salariales en los profesionales y estamos a expensas de saber qué va a pasar", explicó el arahalense en SFC Radio.

Cuando llegó el parón, el conjunto de Jiménez ocuapaba la cuarta posición de la UEA Arabian Gulf League tras una buena racha de resultados, que le ha situado a dos del segundo y a ocho del líder, el Shabab Dubai: "El equipo iba muy bien, se ha roto una racha muy buena de victorias. Ahora estamos cuartos y con dos partidos disputados de la Champions asiática, donde estamos líderes del grupo. Ahora a estar pendientes de todo, porque yo creo que va a ser todo muy distinto".

Volviendo la mirada atrás, el técnico recordó su etapa en el Sevilla, tanto en el césped como en el banquillo: "Han pasado muchos años desde mi debut, tengo muchos recuerdos en la cabeza. Tengo mucho que agradecer al Sevilla por todo lo que me ha dado y espero haberle dado algo yo también. He cumplido muchos sueños con el Sevilla. Soñaba con ser futbolista y el destino quiso que fuese en el Sevilla FC desde juveniles en la calle Harinas con el muchísimo trabajo de Pepe Alfaro, que en gloria esté y que fue como mi padre".

Jiménez comparó su andadura en los banquillos con su etapa como futbolista, la que aseguró haber disfrutado más. "Sin duda he disfrutado más como futbolista. El futbolista se prepara y se mentaliza para jugar un partido y después, dependiendo de cada uno, se lleva mejor o peor según el resultado. La vida de entrenador es mucho más dura y sacrificada y ya estás pensando en el siguiente partido recién ha acabado uno, no se saborean las victorias y pesan mucho las derrotas, porque tú eres el culpable. Como entrenador he disfrutado mucho en la formación, donde ves a los niños reflejados en ti cuando lo eras y puedes ayudarles", analizó.

Con respecto al actual Sevilla de Lopetegui, Jiménez no tiene dudas de que el equipo está capacitado para plantar batalla en la parte alta de la tabla. "El Sevilla está instalado entre los grandes, estamos hablando de décadas, no de un año o dos. El fútbol español es muy poderoso y el Sevilla es uno de los grandes. La idea del club desde hace ya muchos años es seguir creciendo y, con permiso del Madrid y del Barcelona, tiene que estar preparado para dar el salto y encontrarse por insistencia y por aguante con LaLiga. Si titubean esos dos, el Sevilla debe estar preparado mientras sigue creciendo con humildad y sin presión".

Además, en este Sevilla está un jugador que ya tuvo a sus órdenes y que además, es canterano como él, Jesús Navas. "No creía que fuese a ser capaz de mantener ciertas cualidades, pero está claro que sí. Sorprende a todo el mundo el nivel tan impresionante que está dando tantos años. Yo estoy muy orgulloso de que se mantenga así, casi intacto, y sobre todo que siga siendo tan buen tipo como ha sido siempre", finalizó.