Rico y Gnagnon, en un limbo futbolístico

A muchos ha cogido por sorpresa la decisión del Gobierno francés, anunciando la suspensión de todas las competiciones profesionales hasta el mes de septiembre, por lo que la Ligue 1 queda anulada hasta el próximo curso. Una postura contraria a la UEFA, que días antes había pedido "encarecidamente" acabar todas las citas.

De esta forma, la Ligue 1 se convierte en la primera de las cinco grandes ligas de Europa en dar por finalizada su temporada y la segunda, tras la Eredivisie holandesa, en echar el cierre en el Viejo Continente. Una situación que afecta directamente al Sevilla FC, teniendo allí en préstamo a dos futbolistas, Joris Gnagnon y Sergio Rico, quienes en principio tenían que volver a Nervión una vez que finalizara la temporada, al carecer el Rennes de opción de compra sobre el central y al no tener el PSG intención de abonar los 10 kilos que presenta la suya sobre el arquero.

¿Qué ocurre ahora con ellos?

En primera instancia, podría entenderse que se tratan de los dos primeros cedidos que vuelven al Sánchez-Pizjuán. Pero fuentes del club consultadas por ESTADIO Deportivo aseguran que es imposible a día de hoy, pues, de hecho, existen una serie de aristas que impiden, incluso, asegurar nada claro al respecto.

Ante todo, hay que tener claro que la FIFA ya ha dicho que hasta que no se terminen las temporadas no se podrán inscribir jugadores. Por tanto, el Sevilla FC bajo ningún concepto podría incorporar a estos dos futbolistas para las once jornadas de LaLiga que restan por disputarse. Pero...

¿Podrían entrenarse con el Sevilla FC?

La respuesta es 'no'. Y es que tanto Gnagnon como Rico son jugadores del Rennes y el PSG a efectos legales hasta el 30 de junio, por mucho que la Ligue 1 se haya dado por finalizada. Por ello, ahora quedarán en mano de sus respectivos clubes, con los que, a priori, comenzarán las vacaciones o seguirán con un plan de trabajo específico que estos les impongan.

En cuanto a los entrenamientos, que empezarán la semana que viene si todo sigue según lo establecido y que continuarán en las fases previstas, entienden en el Sevilla FC, además, que no tendrán que ver nada con los que estamos acostumbrados a ver en España hasta ahora, en los que un futbolista arribaba un día al club y al siguiente ya estaba trabajando junto al grupo.

Las exigencias ahora serán muy estrictas y habrá que ir cumpliendo una serie de fases que difícilmente pueda superar un jugador que no está en el plantel todavía porque tiene contrato en vigor con otro equipo. Es decir, un auténtico limbo futbolístico.

El agosto de Rico

Especialmente llamativa, además, es la situación de Sergio Rico, quien en agosto podría tener que disputar la Champions con el PSG. Al menos, ese es el mes reservado por la UEFA, y Rico está inscrito con el PSG. Los contratos de cesión se prolongan hasta el fin del curso, pero en Francia ha acabado ya... Un verdadero limbo que, por otro lado, puede asegurarle un título. En mayo se deciden los ascensos, descensos y clasificados, y el PSG era el líder.