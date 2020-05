Reunión decisiva para el futuro de Rakitic

Ya hay fecha para la reunión decisiva entre el F.C. Barcelona e Ivan Rakitic, en la que ambas partes pondrán las cartas sobre la mesa. Será a final de temporada, una vez haya concluido tanto la Liga como la Champions y antes de marcharse de vacaciones, si es que las hubiera, el equipo. Será entonces cuando se tome la decisión sobre el futuro del centrocampista. Hasta ahora, las partes se habían posicionado. El club ha filtrado en varias ocasiones que tendrá dificultad par afrontar los fichajes que desea para el próximo curso y que su deseo es usar como moneda de cambio a varios de sus jugadores, con Rakitic como una de las monedas de cambio más valiosas. El croata cuenta con el interés de varios equipos, con los que, además, en Barça tiene asuntos pendientes, pero es el propio jugador el que no quiere marcharse a cualquier precio e impone sus condiciones.

En esta guerra fría, en la que cada movimiento cuenta, hay un tercer elemento en discordia: el Sevilla FC. Una de las prioridades del internacional balcánico es regresar a Nervión, pero sabe que Monchi no asumirá lo que pide el Barça por su traspaso (entre 15 y 20 millones). Y él tampoco parece dispuesto a renunciar a su ficha de 7,8 millones. El Sevilla sólo podría acceder a prorratearle este salario en un contrato de larga duración, pero Rakitic tendría que hacer un esfuerzo económico importante.

A la espera de lo que suceda, Monchi ya advertía este jueves en una entrevista con 'Muchodeporte', que, de momento, la opción Rakitic está aparcada. "No hay nada a día de hoy", decía el director general deportivo del Sevilla.

Sea como fuere, Barça y Rakitic se han comprometido a sentarse una vez acabe la temporada para tratar este asunto que amenaza con convertirse en un culebrón estival en toda regla. Mucho tienen que cambiar las posturas de uno y otro para que esto no suceda. De hecho, el jugador ha dejado claro una vez más en una entrevista con Sky Sports Alemania que su deseo es terminar su contrato con el Barça y, en caso de no poder cumplirlo, elegir su destino y no dejar que el Barcelona especule con él.



"Me he acostumbrado un poco. Llevo aquí seis años, así que he tenido seis años de este tipo de cosas. Tengo que tratar de entenderlo, recordar que el fútbol no es solo un deporte. Hay un poco más de eso. Lo principal es que me siento bien. Todavía tengo un año más de contrato, cuando firmo uno siempre tengo la intención de cumplirlo, y si eso no puede suceder por algún motivo, entonces nos sentaremos juntos y hablaremos de ello. Pero por el momento, estoy muy feliz aquí", un discurso que el exsevillista ha repetido hasta la saciedad en los últimos meses.



Rakitic ha comenzado junto con el resto de sus compañeros a trabajar de forma individualizada en la Ciudad Deportiva azulgrana con la mente puesta en la vuelta a la competición, algo que se estima para mediados del mes de junio. Una vez concluya LaLiga y su participación en la Champions, el jugador tendrá una cita decisiva para su futuro, a la que el Sevilla, sin duda, estará muy atento.