Rakitic: "Vuelvo a Sevilla tarde o temprano, eso es seguro"

Que el futuro de Rakitic está en Sevilla, para vivir y, si es posible, para cumplir su sueño de retirarse en el conjunto sevillista, es algo que está más que garantizado. Anoche lo reiteró en el programa de la Cope. Su mujer es sevillana y quiere volver a su tierra. "Mi mujer, Raquel, lo que quiere es que yo esté contento, que esté feliz. Que vamos a volver a vivir a Sevilla tarde o temprano, eso es casi seguro. Ella tiene muchas ganas de estar allí con su familia, con su padre, con su madre, con su hermana, con la familia, con los amigos€ eso está claro. Lo que queremos estar bien nosotros. Las niñas están muy bien en el colegio, con sus amigas y todo, y eso es lo más importante al final".

El centrocampista croata también ha dejado claro que, si no se cuenta con él, difícilmente puede ser moneda de cambio en cualquier operación que quiera realizar el Barça. En Barcelona le llevan abriendo la puerta de salida desde hace al menos dos años y ahora suena ahora para entrar en la operación para fichar a Lautaro, pero Rakitic advierte al presidente que lo mínimo que debería hacer es llamarle. "Me hubiese gustado que en alguna ocasión alguien del club hubiese salido a decir que Rakitic se quedaba para acabar con los rumores. Bartomeu no me ha dicho nada. Quizás hoy nos está escuchando y mañana me llama".

"Si yo tengo que jugar un papel importante en eso, está bastante complicado el tema, no funciona muy bien. Yo de eso no tengo ninguna noticia ni ningún pensamiento en esa dirección. Yo también quiero tener a los mejores en mi equipo y Lautaro lo es. En los partidos que hemos jugado contra el Inter ha demostrado que está al mejor nivel. Así que si tiene que venir, yo encantado, pero yo ahí en general no tengo que ver nada", ha añadido.

Tiene muy claro que su idea no es salir al extranjero. Está muy a gusto en España y desea continuar en nuestro país. "Ahora mismo tengo que pensar en el Barça. Los que me conocen saben el vínculo especial que tengo hacia España, eso es así. El fútbol es como es y yo nunca me he quitado de la responsabilidad de hacer un gran cambio, igual que lo hice cuando fui del Schalke al Sevilla".

En el que puede ser el último contrato de su carrera deportiva, el próximo que firme cuando acabe su vinculación con el Barça, Rakitic va a buscar lo que entiende que es mejor para él y para su familia: "Para mí lo más importante es estar feliz y disfrutar cada día. Si tengo que despertar e ir a la ciudad deportiva cansado, eso no estaría bien. Lo demás lo veo con tranquilidad, quiero disfrutar y el fútbol español, la gente y la vida en España es lo que mejor veo para mí. Mi mujer es española, mi familia es española (sus padres viven en Suiza) y yo me siento en gran parte español. Así que no hay otra cosa que decir".

De momento, está tranquilo y ha vuelto con energías renovadas tras los dos meses de parón. "Estoy mucho mejor que antes. Mi hija mayor me ha preguntado que cuándo vamos a poner un trofeo nuevo en la sala de trofeos de casa y le he respondido: 'En nada tenemos aquí dos más", refiriéndose a la posibilidad de hacer doblete y ganar LaLiga y la Champions.