Luis Alberto: "Yo con quien voy es con el Sevilla"

El regreso de Luis Alberto a Nervión es, de momento, un sueño imposible. Convertido en buque insignia de la Lazio, el vallense ya reconoció que tiene acordada su renovación con el club italiano hasta 2025.

"Todavía no está firmada. El coronavirus me está fastidiando. Prácticamente está cerrada desde hace mucho tiempo, pero por esto no se ha podido firmar. Espero que no se echen para atrás", comentó entre risas el ex nervionense en Canal Sur Radio, donde volvió a dejar patente, pese a todo, su sentir sevillista, que aflorará más si cabe en la eliminatoria europea que los de Lopetegui deben disputar ante la Roma, ahora su 'eterno' rival: "Todo el mundo que me sigue y que me conoce sabe que yo con quien voy es con el Sevilla".

Por otro lado, Luis Alberto se refirió al regreso de las competiciones, admitiendo que en Italia todo es muy confuso al respecto. "Aquí es un poco extraño. Un día se levantan con una cosa y otro con otra. Ahora parece que al 99% será una semana después que en España. El día 28 de mayo, viendo que Alemania ha empezado y que España tiene decidido empezar, quieren dar un paso adelante y dar permiso para empezar a entrenar en grupos, aunque sean reducidos. De momento seguimos con los entrenamientos individuales y las distancias. Creo que eso merma mucho en el sentido de que no vamos a estar tan preparados como lo estábamos o como se suele estar al principio de una temporada cuando se ha hecho una pretemporada normal, porque lo que nos falta es el fútbol", señaló, al tiempo que abogaba por una vuelta a la actividad que otros ponen en entredicho: "Antes que todo está la salud, pero el fútbol no somos sólo nosotros. Si nos quedamos nosotros sin jugar, mucha gente se queda sin trabajo".