El Sevilla ya intentó fichar a 'Tecaito' Corona

Llamó la atención días atrás cómo Julen Lopetegui, que acostumbra ser parco en palabras, se deshizo en elogios al ser cuestionado sobre 'Tecatito' Corona.

Y es que el mexicano es una de sus debilidades. De ahí que no sea de extrañar que el Sevilla FC, de la mano de Monchi, intentara contratarlo el pasado verano, como el propio representante del interior ha reconocido a ABC.

"Estuvimos hablando para tratar de que Corona fuera al Sevilla. Ya lo intentaron. El problema es que la cláusula entonces era muy alta y fue imposible. Pero sí, hablamos. Hubo conversaciones. El Oporto no quiso y dijo que no", ha explicado Matías Bunge. Su cláusula, ahora, ha bajado, pasando de 50 kilos a 30. Este verano se antoja complicado, no imposible.