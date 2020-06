Alfonso está "preparado" para defender la portería del Sevilla

Alfonso Pastor uno de los cuatro porteros que trabaja con el primer equipo estos días a las órdenes de José Luis Silva y Julen Lopetegui, cumpliendo así su sueño desde que, con sólo 13 años, llegó al Sevilla FC. El meta cordobés asegura estar "disfrutando" de esta experiencia y asegura estar "preparado" por si el míster necesitase alinearle en alguna de las once jornadas que restan para el final de esta peculiar temporada.

"Siempre es una alegría entrenar con el primer equipo y más después de tanto tiempo parado en casa. Que te llamen para seguir haciendo lo que más te gusta con el primer equipo, muchísimo más. Es un orgullo en unas circunstancias complicadas, sabiendo que todos los equipos de la cantera van a estar muchos meses parados. Quiero aprovechar la oportunidad y estar listo para lo que pueda pasar", ha asegurado Alfonso en una entrevista para SFCRadio.

El meta, internacional en categorías inferiores y en el que el club siempre ha tenido puestas muchas esperanzas, está deseoso de poder demostrar que está listo para dar un nuevo paso en su carrera. "Me encuentro bien, porque los días que estuvimos en casa nos lo tomamos muy en serio, intentando no perder la forma y haciendo todo lo que nos mandaron. Física y mentalmente me veo bastante bien", ha manifestado, al tiempo que se deshacía en elogios hacia Vaclik y Bono: "Son compañeros excepcionales, muy buenos y te ayudan en todo. Son muy cercanos y para lo que son dentro del club y LaLiga, me tratan como uno más".

Estos días, el joven cancerbero está muy ilusionado, pero siempre mantiene los pies en el suelo. "Llevo en el club siete años y como quien dice el Sevilla es mi vida. Me lo han dado todo y me han educado aquí. Yo tengo esa ilusión de debutar, hacerme un sitio y quedarme muchos años. Me encanta vivir aquí, estoy cerca de casa y estoy hecho a esta vida. Estoy preparado para lo que se me presente, tengo años de contrato y no sé qué pasará. Si tengo que jugar el año que viene en el filial lo haré encantadísimo de la vida y si no, lo que vaya viniendo".

"Desde pequeños aquí nos enseñan que todos jugamos para el Sevilla y estaremos donde las circunstancias requieran. He hecho un buen año en el filial y el primer equipo es distinto. Vaclík y Bono son dos porteros de gran nivel y también Javi Díaz, hay una competitividad muy sana, siempre con buen rollo y respeto, haciéndolo lo mejor posible para que el entrenador decida", ha añadido, asumiendo la dificultad de dar el salto al primer equipo.

Tener a un entrenador como Lopetegui, que también fue portero y ha sido responsable de la cantera de la selección, es una ventaja. "Es bueno y cercano. Nos dio la bienvenida el primer día y te explica todo. Intenta ayudarnos en todo y aconsejarnos, más con los porteros porque nos dice cómo actuaba él y lo que hacía. Es un gran entrenador y estoy súper contento".

Además, Alfonso Pastor se muestra muy feliz por poder compartir estos momentos con otros compañeros y amigos del filial: "Con Juanlu es el primer año que estoy y a Pablo también lo conocí este año. Con el resto llevo media vida y para todos es un orgullo que nos citen con el primer equipo".