La 'morriña' del último héroe de los derbis en el Pizjuán

Gol y asistencia. Así se despidió Pablo Sarabia de los derbis sevillanos, en un triunfo (3-2) que permitió mantener las opciones de Champions al Sevilla y que casi dejó al Betis sin las suyas de jugar en Europa la temporada que aún vivimos.

"Los derbis son partidos diferentes. El de esta noche no ha defraudado", señalaba entonces el jugador madrileño, hoy futbolista del PSG. Con el título bajo el brazo después de que la Liga francesa se cancelara, el ex del Sevilla rememoró en Onda Cero su primer año en Francia, pero se acordó, sobre todo, del partido que va a permitir abrir de nuevo el campeonato: un Sevilla-Betis que es el duelo más bonito que ha vivido nunca. "Estoy en España. Ojalá pudiera ir a ver el Sevilla-Betis del jueves, pero todos sabemos que es imposible. Hay pocos partidos como el derbi sevillano", señaló el mediapunta madrileño, que sólo podrá entrar en Fase 2 el próximo lunes y que, aunque ya estuviera en la 3, aún no podría salir de su comunidad autónoma.

El jugador espera reincorporarse en las próximas semanas al PSG, pues aunque no jugarán más la Ligue 1 hasta en inicio de la próxima campaña, tiene pendiente la Champions League, donde su equipo ya está en cuartos de final tras eliminar al Borussia Dortmund.