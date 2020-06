Una sesión más con la incertidumbre de Suso

Una sesión de trabajo menos para que llegue el derbi. El Sevilla continuó ayer con su puesta a punto para el regreso liguero con un entrenamiento matinal en la ciudad deportiva, tempranero para evitar en los posible los rigores del calor sevillano, después de que la jornada del viernes fuera por la tarde.

El entrenamiento se caracterizó especialmente por un intenso trabajo físico y en la insistencia de Lopetegui en determinados conceptos tácticos de cara a la cita del jueves, con la que se reanudará LaLiga tras tres meses de parón.

Los focos se centran ahora en el estado físico de Suso, que desde principios de semana arrastra molestias en la rodilla que no le han permitido trabajar con normalidad. Los servicios médicos del Sevilla no han ofrecido ningún informe al respecto, por lo que desde el club se estima que no es nada de importancia y que llegará al derbi sin problemas, lo que no quita que haya incertidumbre.

De esta forma, ya metidos en el último fin de semana sin competición hasta mediados de julio, los nervionenses apuran el tiempo para seguir acumulando trabajo en las piernas. Tras ejercitarse en la tarde del viernes, volvieron a hacerlo este sábado a primera hora, antes de que el calor comenzase a hacer verdadero acto de presencia sobre la carretera de Utrera.

Trabajo físico intenso y sobre todo la táctica, que sigue ganando terreno en estas horas ya previas al retorno de LaLiga Santander con las espadas en todo lo alto