Koundé mira más allá del derbi... a la Champions

La Champions. Ni el derbi, ni el Betis, ni LaLiga... la máxima competición europea es la fijación de un Koundé que llegó al parón en su mejor momento, asentado en el once, y espera retomar donde lo dejó este 'maratón' de 40 días.

"No nos preocupamos de la clasificación, aunque nuestro objetivo desde siempre es claro, es estar en Champions. Ahora estamos terceros y vamos a defender esta posición hasta el final para terminar en estos puestos", aseguraba el central francés a los medios del Sevilla F.C., donde apeló a la unión del equipo para sacar adelante este tramo liguero: "Es muy importante confiar en sí mismo, cada jugador aquí tiene su importancia. Somos un grupo, aunque algunos jueguen más y otros menos, pero va a ser clave que el grupo esté unido y preparado para jugar tantos partidos en tan pocos días. Todo puede pasar y va a ser importante que estemos todos juntos. Llevamos un buen mes de preparación, estamos listos. Nos queda matizar algunas cosas antes del partido pero nos vemos bien y tenemos muchas ganas de jugar y de empezar de nuevo LaLiga. Tenemos mucha energía".

El central galo, que a nivel personal dijo sentirse con confianza después de haber pasado unos "duros diez últimos días (de confinamiento), solo en casa y sin la familia" antes de empezar los entrenamientos y volver a estar junto a sus compañeros. "Siempre que juego varios partidos seguidos tengo más confianza, pero cuando ha habido momentos difíciles nunca perdí la confianza. Si no confías en ti mismo es muy difícil, estaba bien antes del parón y estoy bien ahora, tengo muchas ganas de volver a la competición. Ayuda poder estar con mis compañeros de posición, cada consejo que me puedan dar ellos o cualquiera del equipo. Soy una persona que escucha mucho y tomo cada consejo que me den, porque somos un grupo y cada uno tiene su importancia dentro de su edad", afirmó.

Tras regresar, ve bien al equipo, todos los jugadores han llegado en forma y, tras un mes de preparación, cree que ya están listos para competir. "No tenía dudas de que íbamos a volver muy bien. Entrenamos muy bien en casa con el trabajo de los preparadores físicos y hemos vuelto muy preparados, aunque las sensaciones de entrenar en casa son diferentes y difíciles. Estamos bien y ya llevamos casi un mes desde que volvimos y estamos bien para el primer partido", asegura Koundé, quien, como otros muchos jugadores y técnicos, es de los que piensa que el primero que se adapte a la situación en la que se va a jugar tendrá mucho ganado: "La mente y el físico son importantes siempre, pero creo que el aspecto mental va a ser un poquito más importante que habitualmente, porque no está la afición para apoyarnos y será diferente. Es un ambiente que conocemos poco y va a ser muy importante la concentración para estos días".