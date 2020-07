Lopetegui avisa: "El Mallorca es de los que mejor juega al fútbol de la zona baja".

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha atendido a los medios de comunicación antes de enfrentarse este domingo al Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un Mallorca que llega a sólo tres puntos de la salvación, motivo por el cual Lopetegui no se fía y ha llamado a la cautela. "Es uno de los rivales más en forma de la zona baja, puso contra las cuerdas al Villarreal, tambien lo hizo muy bien contra el Atlético, ellos se la juegan e irán al límite, a tratar de buscar la portería contraria, son un equipo valiente, nos van a obligar a hacer un gran partido en todos los aspectos", ha comentando.

Para dicho encuentro, el míster sevillista ha reconocido que hay varios jugadores con molestias: "El parte es grande pero no lo voy a decir... Son tres partidos en seis días más el acumulado que llevamos, la valoración la haremos mañana porque cada hora es importante, la valoración de los estados físicos las hacemos el mismo día, todo un poco acorde a las necesidades pero todos estamos en situación límite. Es tan poco el tiempo que tenemos que sólo nos centramos en el partido más próximo".

La Champions está cerca de ser matemática: "Debemos ser pragmáticos, estamos contentos por estar en Europa el próximo año, ahora estamos más ilusionados por intentar conseguir la Champions, es la ilusión y la ambición de afrontar el partido de mañana así, ante un rival que viene muy fuerte, que juega bien al fútbol y que trataremos de contrarrestar. Nos tenemos que preparar única y exclusivamente para eso. No hay ningún equipo que no sufra, esto es la Primera división, la Liga más importante del mundo y las distancias son muy pequeñas".

El bajón del equipo al final de los partidos: "No lo veo así pero es cierto que el rival también aprieta, en Bilbao estuvo bastante controlado en todos los aspectos, pero el equipo estuvo bastante bien, cada momento del partido hay que trabajarlo, no solo física sino tambien mentalmente".

Valoración del camino en la Europa League: "El cuadro no me vale, solo el primer partido contra la Roma, lo demás no tiene valoración, si conseguimos pasar valoraremos, además lo veo muy lejos todavía, lo que veo cerca es el partido de mañana, el Mallorca, que es un rival con posibilidades reales de salvación y de los que mejor juega al fútbol de la zona baja".

Su celebración en Bilbao y los cambios de ese partido: "La celebración es algo espontáneo, asegurábamos Europa y hay muchos equipos peleando por ello. Sobre los cambios, todos los hacemos pensando en mejorar al equipo, a veces salen de una manera o de otra. Siempre digo que los cambios los hacen buenos los jugadores, siempre trato de que así sea".

Cómo ve a Bono: "Lleva trabajando todo el año para estar preparado, es un profesional excelente y está preparado sin duda, le ha sonado el despertador, su suerte será la nuestra también".

La posibilidad de jugar con Munir, De Jong, Ocampos y Suso juntos: "Han jugado en varios momentos de esa manera, Munir puede jugar en varias posiciones, como tambien lo puede hacer otro compañero. Lo han hecho durante la temporada y confiamos en todos ellos".