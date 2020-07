Del Nido: "El que va a gobernar el Sevilla soy yo; lo tengo clarísimo"

Los movimientos accionariales en el Sevilla no han cesado, a pesar del pacto de no agresión firmado entre los principales poseedores de títulos a finales de 2019, que incluía el compromiso con Sevillistas Unidos 2020, el grupo de origen americano que posee en torno al 12% de la representación total, de apoyar a la directiva presidida por José Castro durante las dos próximas temporadas. Pero todo parece haber saltado por los aires, según avanzaba este jueves 'Diario de Sevilla', que hablaba de un golpe de estado en toda regla por parte de José María del Nido Benavente.

Unas horas después, se hacía viral un vídeo grabado por un particular en un 'beach club' de la costa andaluza, presumiblemente en Matalascañas (Huelva), una de cuyas capturas se reproduce en esta información sin mostrar el rostro de unas personas anónimas que aparecen en él. No parece haber habido ninguna intromisión en la intimidad del abogado hispalense, que aparece al fondo, junto a un acompañante, hablando en voz alta (por la música) por videollamada con un accionista de peso de quien no ha trascendido el nombre.

"Cuando entre otra vez, te voy a dar tu sitio; no porque tengas más acciones, sino porque te lo mereces. Tú me dices lo que quieres. 'Oye, José María, yo quiero dos consejeros, tres consejeros, trescientos... Yo no te voy a discutir nunca, porque cuando me pediste dos, te di dos, y cuando me pediste tres, te di tres. Lo que tú quieras. Lo que sí te digo es que el que va a gobernar el club soy yo. Eso lo tengo clarísimo. Ya ha llegado el momento otra vez y lo voy a repetir", asegura Del Nido en el citado documento audiovisual, que no está fechado, pero se antoja reciente, desvelando claramente sus intenciones.