El United puede hacer un gran favor al Sevilla en la UEL

La Roma se las veía muy felices tras recuperar sus buenas sensaciones en las últimas jornadas y después de vencer este sábado a la campeona Juventus (1-3), pero no ha podido superar un último obstáculo y todo hace indicar que el próximo jueves no podrá contar ante el Sevilla FC con uno de sus mejores hombres. Se trata del central británico Chris Smalling, quien estaba cedido por el Manchester United y, ante la falta de acuerdo, los 'Red Devils' no han extendido el periodo de cesión que sí habían acordado hasta el final de la Serie A.

La diferencia son 3 millones de euros. En su día pactaron una cesión del jugador en la presente campaña, que se prorrogaría, estaría una temporada más cedido en la Roma a cambio de 3 millones y el equipo italiano se haría con su propiedad en 2021 por 15 millones de euros. Sin embargo, la Roma ha querido rebajar esa cifra de compra obligatoria hasta los 12 millones y ahí ha aparecido el conflicto.

El United, de momento, no ha accedido a prorrogar la cesión, por lo que el jugador no estaría en los octavos de la Europa League y, aunque la negociación sigue abierta y los contactos existen, según varios medios italianos, el acuerdo parece difícil.

Tras su buena temporada en Italia, donde ha jugado 37 partidos, con tres goles y dos asistencias, Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, ha señalado que quiere repescarlo y contar con él la próxima campaña. Todo puede ser un paso más para presionar y forzar que la Roma acepte las condiciones, pero a día de hoy está más cerca de regresar a Inglaterra que de jugar en Duisburgo ante los de Lopetegui.

Con los romanos lo tenía todo acordado, un contrato hasta 2024 y tres millones de euros por temporada. Tendrá que esperar.