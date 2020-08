Lopetegui desvela que hay varios jugadores del Sevilla entre algodones para la "final" con la Roma

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa virtual desde el estadio MSV Arena de Duisburgo, donde este jueves sus pupilos se enfrentan a la AS Roma en los octavos de final de la Europa League, a partido único y en una "auténtica final" a juicio del técnico vasco, que ha desvelado que tiene varios jugadores entre algodones y esperará a mañana para decidir el once inicial.

"Gudelj no está, pero se encuentra fenomenal y se va a recuperar enseguida. Fernando terminó LaLiga lesionado y está mejorando. Trataremos de sacar el mejor once posible. Tenemos un entrenamiento y todo el día de mañana para terminar de perfilar el once", ha asegurado Lopetegui sobre las principales dudas. La mayor, sin duda, se cierne sobre la portería: Vaclik ha llegado a tiempo, aunque algo justo, y en principio estará por delante de un Bono que también ha hecho méritos para salir de inicio si el checo no está bien.

"Desde marzo, todo lo que ha sucedido son cosas muy cambiantes que te obligan a adaptarte continuamente. Esta competición, tan histórica para el club, nos debe dar ese extra. Es lo que hemos venido haciendo y aspiramos a dar nuestra mejor versión. Nuestro deber es el de adaptarnos a todo lo que suceda que no esté bajo nuestro control; el equipo tienen una gran mentalidad en cualquier circunstancia adversa. La ambición y la mentalidad es lo que nos tiene que señalar el camino", añadió el de Asteasu, que no quiere excusas de ningún tipo.

La Roma, que llega al partido tras ganar siete de los últimos ocho encuentros en la Serie A y en un gran momento de juego gracias a los retoques tácticos de Fonseca, merece todo el respeto de Lopetegui, que sólo tuvo elogios para su oponente por un puesto en los cuartos de final: "Lleva una racha muy positiva, con un buen juego. Han dado con la tecla, tienen una grandísima plantilla y un gran entrenador. Es el equipo que ha terminado más en forma de la liga italiana. Tenemos que dar nuestra mejor versión y nos olvidamos de todo lo que haya podido suceder antes de este partido. Es una final; aquí no hay un partido de vuelta".

"El rival nos va a obligar a exigirnos y a dar lo mejor de nosotros", ha recalcado un insistente Lopetegui, que quiere a los suyos con los cinco sentidos puestos en este partido y, ojalá, en los siguientes. Luego, ya habrá tiempo de hablar de otros temas como los posibles fichajes y salidas. "No perdemos ni un átomo de energía en pensar en el 'post'. Todo lo centramos en el 'pre', en cómo superar a la Roma; todas nuestras energías están centradas en preparar bien el choque. Queremos llegar al máximo al partido. Tenemos un límite de energía y estamos dedicados al cien por cien a preparar este encuentro; el resto ya se verá", concluyó Lopetegui.