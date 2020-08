Monchi, "optimista" con Ocampos y Diego Carlos, lo "difícil" de Rakitic y los 29 puntos al Betis

A poco más de dos días para el partido ante el Wolverhampton en los cuartos de final de la Europa League, la plantilla del Sevilla Fútbol Club está concentrado en el tramo final de esta larga temporada 2019/2020 pero en los despachos también se está trabajando ya en la planificación deportiva de la próxima campaña. Y al frente de todo ello está Monchi. El director general deportivo del club nervionense lleva para adelante todas las gestiones oportunas además de estar cerca de Lopetegui y los jugadores en un tramo ilusionante para todos. El de San Fernando ha hecho balance de todo esto en una extensa e interesante entrevista en Diario de Sevilla, donde ha puesto en valor todo lo conseguido hasta ahora.

"Hemos sabido reaccionar para que el efecto del positivo de Nema (Gudelj) haya sido el menor tanto a nivel psicológico, de concentración como de aislamiento. Ha sido una prueba más en una temporada muy complicada, muy difícil. Él está totalmente asintomático. Aplicamos un protocolo mucho más estricto del que la Liga hubiera aplicado", ha reconocido el gaditano que también recordó lo extraña que ha sido la temporada: "Hago un repaso de las videollamadas con los capitanes cuando hablábamos de situaciones laborales, y de llegar a un acuerdo para el ERTE. O me acuerdo del primer entrenamiento el 8 de mayo con los jugadores llegando cada cinco minutos, lavando el coche... con una sensación de lejanía tan grande. No ha sido fácil".

Pero todo ello ha servido para que la plantilla se una más y esté centrada en hacer algo importante en al Europa League tras el cuarto puesto de LaLiga. "La gente está muy enchufada. Sabe que todo el sacrificio que hemos tenido que hacer tendría un colofón magnífico haciendo algo importante en la Europa League. Para mí ya ha sido importantísimo pasar a cuartos. Cuando saltó lo de Nema, la preocupación del equipo era, primero lógicamente la salud del jugador y la familia, y después, perder días de entrenamiento. Eso demuestra el hambre que hay en el vestuario", ha explicado.

Pero no solo de la larga y difícil temporada ha hablado Monchi, el dirigente blanquirrojo también ha tenido tiempo para analizar lo que será este mercado de fichajes, las posibles entradas y salidas... y es optimismo con respecto a la continuidad de Diego Carlos y Ocampos: "Saber lo que va a pasar en el futuro normalmente es complicado y en este mercado hay más incertidumbre. No sabemos qué va a pasar dentro de un mes a todos los niveles. En un escenario normal sería pesimista en la posibilidad de que salgan los jugadores porque hay clubes con fuerza económica y son jugadores que han llamado mucho la atención y además somos un club que trabajamos como trabajamos y que no vamos a cambiar. Si vienen ofertas que son increíblemente buenas se estudiarían. Pero en este mercado en el que la incertidumbre económica es muy grande soy más optimista, entre comillas, en cuanto a que se queden. No veo potencial económico para jugadores que han crecido mucho en su valor. Para comprar jugadores por 50 ó 60 millones sólo hay 10 equipos, no hay más. Y de esos 10 alguno se ha caído ahora. Hay problemas económicos".

Y si hablamos de fichajes, uno de los nombres que más está sonando es el Ivan Rakitic y su soñado regreso al Sevilla. "Ivan es un jugador que por lo que declara le gustaría volver al Sevilla, hoy, mañana, dentro de dos años€ es evidente. ¿Que a mí particularmente me gustaría que algun día si se dan las cosas pudiera volver? No escondo que es mi amigo. ¿Se rodearán esas posibilidades? A día de hoy lo veo difícil, por no decir imposible. Cosas más difíciles se han visto. Pero a cortísimo plazo, o sea, ya, no lo veo. Es tan complicado económicamente que no lo veo, no lo veo. ¿Que se sigue alimentando? Oye, también es que no hay muchas más noticias. Llevamos la planificación muy en silencio y es la primera vez que estamos planificando compitiendo. Hemos tenido que cambiar un poco la forma de trabajar", ha indicado el gaditano.

De hecho, Monchi también ha admitido sorprenderse por algunos de los nombres que salen vinculados al Sevilla FC, pero entiende que el mercado de fichajes es un mundo movido por los representantes: "Yo he leído en este último mes nombres, declaraciones de jugadores, de presidentes... que tienen una oferta del Sevilla, que dicen "voy para allá", que pienso que será otro Sevilla. Con todos mis respeto hacia vosotros, que sois, la palabra lo dice, medios, que si lo publicáis es porque alguien lo cuenta. Yo sé que si yo hoy digo que voy a vender a Fernando Navarro por 50 millones, tú publicas que voy a venderlo por 50 millones. A veces leo que se publican cosas que me llaman la atención extraordinariamente, a veces el presidente me llama y me dice "Monchi ¿no me cuentas las cosas?".



No ve al Betis tan lejos del Sevilla



Mucho se ha hablado en las últimas semanas de los rendimientos de Sevilla y Betis en esta temporada. En LaLiga, los de Lopetegui han sacado 29 puntos a los verdiblancos, cuya plantilla estaba confeccionada para luchar por Europa. Sin embargo, Monchi no cree que ésa sea la diferencia real hoy en día. "No me gusta examinar cosas que no son mías, pero la diferencia entre ambas entidades no es ni mucho menos esos 29 puntos, en absoluto. El Betis como entidad ha crecido muchísimo en los últimos años, haciendo las cosas muy bien, equivocándose como nos equivocamos todos. Creo que tienen una base buena y hay que seguir pensando que es un rival, no un rival como tal por el localismo absurdo, sino un rival de verdad, como puede ser el Valencia, la Real Sociedad o el Athletic. Un rival para tener en cuenta pero no para ganar los derbis, eso está bien el primer día, el día que lo ganas, sino para pelear lo que estamos peleando nosotros".