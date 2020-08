Wolverhampton-Sevilla FC: resultado en directo y crónica

El Sevilla FC se juega esta noche a partir de las 21:00 horas en el MSV Arena de Duisburgo el pase a las semifinales de la Europa League ante el Wolverhampton, que eliminó con apuros al Olimpiacos. De clasificarse, le espera en el penúltimo escalón hacia el título el potente Manchester United, que hubo de esperar a la prórroga para eliminar a un correoso Copenhague.

Los de Julen Lopetegui tratarán de repetir la exhibición ante la Roma, aunque el técnico vasco ya ha advertido de que los ingleses no tienen nada que ver con los italianos. Esto no es obstáculo para que el ex seleccionador repita el once que puso en liza el pasado jueves, en el que sorprendió con la titularidad de Bono, En-Nesyri y Suso, que se mantienen en una alineación inicial compuesta por Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Joan Jordán; Suso, Ocampos y En-Nesyri.



FICHA TÉCNICA:

Wolverhampton: Rui Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Adama Traoré y Raúl Jiménez.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Joan Jordán; Suso, Ocampos y En-Nesyri.

Árbitro: Daniele Orsato (italiano).