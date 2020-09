Cara y cruz para los internacionales sevillistas; Vaclík no jugó

Los tres internacionales del Sevilla FC que tenían este lunes compromiso con sus selecciones tuvieron una suerte dispar. El francés Jules Koundé volvió a ser titular y a disputar los noventa minutos en el eje de zaga de las 'espoirs', que se impusieron por 1-2 en su visita a Azerbaiyán para seguir plantando guerra a Suiza en su grupo, el B, de la fase de clasificación para el próximo Europeo sub 21. Los tantos de Édouard, de penalti, y Gouiri, en la recta final, anularon el de Bayramov sobre la bocina.

Por su parte, Luuk de Jong tuvo, de nuevo, los minutos finales en la derrota de Países Bajos ante Italia (0-1) en la Liga de Naciones. El finalista de la primera edición del torneo sucumbió en el Johan Cruyff Arena, donde fueron inferiores, salvo en una recta final en la que encerraron en su área a la 'azzurra'. El delantero sevillista sustituyó en el minuto 81 al central del Manchester City Nathan Aké, que se retiró lesionado.

Finalmente, sorprendió la ausencia no ya de la titularidad, sino de la convocatoria de Tomas Vaclík, que había saltado en el once de la República Checa el pasado viernes en el triunfo a domicilio por 1-3 contra Eslovaquia, pero no fue de la partida este lunes en Olomouc. Su selección cayó por 1-2 frente a Escocia.