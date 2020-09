Flick: "Dar el 98% o el 99% no es suficiente ante el Sevilla FC"

El entrenador del Bayern de Múnich, Hansi Flick, cuenta para la Supercopa de Europa ante el Sevilla FC de este jueves con Lewandowski, pese a que el goleador polaco ha tenido algunos problemas en el pie izquierdo que le obligaron a reducir los entrenamientos. "Todos los que han viajado están en forma. Cuento con que Robert hará el entrenamiento completo y que podrá jugar mañana", dijo el técnico. Lewandowski sufrió en el partido contra el Schalke un golpe en el pie, por lo que no se entrenó el lunes, según el club, por precaución, y la siguiente unidad la realizó sólo en parte. "Creo que alcanzará con lo que se ha entrenado; no me preocupo", apuntó.

Con respecto a Javi Martínez, que podría salir del club en los próximos días, Flick dijo que "naturalmente", cuenta con él, puesto que "sigue siendo parte de la plantilla", por lo que "puede entrar si el partido lo requiere; es un jugador que siempre responde", subrayó el entrenador. A ese respecto, Flick bromeó al declararse "sorprendido" de que Javi Martínez hubiera viajado después de lo que había leído en los últimos días y de las noticias que lo veían camino de Bilbao. "Estoy contento de que Javi haya venido con nosotros y poder contar con él", zanjó.

Flick dijo, además, que esperaba que el equipo mostrara en el duelo contra el Sevilla el nivel acostumbrado para sacar un buen resultado. "Se trata de un partido entre dos equipos que han logrado algo grande y sé que el equipo mostrará la intensidad acostumbrada y lo dará todo por un nuevo título. El Sevilla mereció ganar la final de la Europa League. Es un equipo fuerte tácticamente, y eso es trabajo de su entrenador, que lo ha hecho muy bien desde su llegada. Pueden meter mucha presión a sus rivales e intentaremos luchar contra eso. Les gusta jugar en ataque, tienen buenas dinámicas defensivas e intensidad, y creo que va a ser un buen partido, del máximo nivel".

Además, el preparador del Bayern reconoció que la Supercopa de Europa es un título de prestigio y que les exigirá al máximo: "No tengo suficiente experiencia como para calificar trofeos, pero para nosotros es una competición de primerísimo nivel. Tenemos por delante al Sevilla, y espero que el equipo esté 100% centrado en el partido y muestre intensidad, pasión y nuestras cualidades para ganar. Dar el 98% o el 99% no es suficiente ante el Sevilla. Hay que dar el 100%". Con respecto a la final, añadió: "Espero un buen partido para los espectadores, con dinámica e intensidad. Creo que se puede esperar mucho de los dos equipos".