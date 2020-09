Lopetegui carga contra Rubiales

"La hemos tenido en el momento que había que tenerla y, aunque ahora estamos tristes, pero hay que levantar la cabeza porque en menos de 72 horas jugamos otro partido... de forma increíble". No había que preguntar, la indignación en el sevillismo es palpable después del cambio de horario y de las trabas que la RFEF le ha puesto al Sevilla FC para que mantenga su duelo ante el Cádiz para el próximo lunes.

El equipo nervionense aterrizará mañana, hará un entrenamiento de recuperación mañana o el sábado por la mañana y tendrá que viajar el mismo sábado a la Tacita de Plata para cumplir con los protocolos de LaLiga. Y juega el domingo a las 18:30... Una locura.

"Nadie entiende que no se haya hecho una excepción en nuestro caso. Nos la merecíamos. Somos el representante de España en la Supercopa de Europa, el Cádiz estaba dispuesto a jugar ese día... No lo entenemos muy bien", señalaba el preparador vasco, quien incidía en que "ningún equipo dejaría de entender" que se hubiera retrasado ese partido. "Aparte de las peleas que haya por fuera, en las que yo no me meto, las cosas del fútbol español son inexplicables. Nadie lo entiende, pero es lo que hay, nos reharemos

"Va a ser un partido durísimo. Ahora hay que cambiar el chip rápidamente", concluía el preparador vasco.