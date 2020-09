Ocampos: "Pudimos ganar y perdimos, pero no podemos reprocharnos nada"

Ocampos no pudo ocultar su decepción al final del partido pero tampoco su orgullo por el trabajo realizado por el equipo pese a la derrota: "Hicimos un gran partido, al final las cosas no salieron como queríamos, pero no nos podemos reprochar nada. El fútbol tiene esas cosas, pudimos ganar y terminamos perdiendo", señaló el argentino, que, en esta misma línea, indicó: "Sabíamos el equipo que teníamos en contra, el fútbol esa así algunas veces, la pelota da en el palo y entra y otras veces sale; el equipo demostró su jerarquía y las ganas de vencer que tenía".

El argentino lamentó que tuvieron una ocasión muy clara para llevarse el partido pero asegura que éste es el camino: "Ellos marcan en la prórroga, así es el fútbol. Nos vamos a casa con ganas de seguir progresando y creciendo como equipo; siguiendo esta línea vamos a hacer grandes cosas".

Por otro lado, reconoció que le ha pesado tanto desgaste tras apenas haber competido con anterioridad en esta extraña preparación. "Sentí flaquear, venimos jugando con poco tiempo de descanso, pero demostramos estar en un gran estado físico y se vio en la cancha". Igualmente, señaló que ahora hay que levantarse y recuperarse para el partido del domingo contra el Cádiz: "Hay que adaptarse, aceptar cómo es esto. Sabemos que jugamos en poco tiempo pero hay que afrontarlo de la misma forma que este partido".

Fue bonito tener un pcoo del sánchez pizjuán en este estadio, no hay nada que reprochar en el día de hoy