Revelador movimiento de Monchi: el fichaje de Idrissi por el Sevilla, en manos de LaLiga

El mercado estival de fichajes ha entrado en su recta final y el Sevilla tiene más que decidido realizar, al menos, un último intento por mejorar la plantilla que comanda Julen Lopetegui. En este sentido, la posición a reforzar es la de extremo y el último movimiento realizado por Monchi resulta del todo revelador. El nombre en el que el director general deportivo de la entidad nervionense centra todos sus esfuerzos en esta última semana de la ventana de trasferencias es Oussama Idrissi, futbolista del Az Alkmaar. El club holandés no quiere desprenderse de su estrella y no pondrá facilidades, pero ahora mismo no es el principal escollo a salvar. El primer objetivo es convencer a LaLiga.

El principal hándicap que tiene ahora mismo el Sevilla para conseguir su objetivo de fichar a Idrissi es el límite salarial que impone LaLiga. En las oficinas del Sánchez-Pizjuán se afanan en ganar liquidez y liberar gasto en fichas, buscando con urgencia salidas para jugadores que no cuentan para el entrenador como son Aleix Vidal, Roque Mesa o Ibrahim Amadou, entre otros. Necesitan cumplir con este primer trámite antes de abordar la contratación del extremo y así se lo han transmitido desde el Sánchez-Pizjuán a los agentes del futbolista natural de los Países Bajos pero de ascendencia marroquí e internacional con la selección norteafricana, donde ha compartido vestuario con los blanquirrojos Bono y En-Nesyri (pronto se les unirá Munir, con permiso ya de la FIFA).

Hasta ahora, la postura que transmite el AZ es que no quiere vender; pero, según transmiten a ESTADIO fuentes de toda solvencia, el Sevilla está dispuesto a quemar todas las naves en estos últimos días. De ahí que se hayan puesto en contacto con LaLiga para enviarle documentación para justificar su solicitud para obtener una mínima ampliación del margen salarial y poder presentar en las próximas horas una propuesta firme por Idrissi, que tiene contrato hasta 2022 después de haber renovado un curso más de manera automática y cuya ficha es baja, por lo que Monchi calcula que la operación no sería muy elevada y podría entrar dentro de los parámetros que se puede permitir la entidad.

EL BIG DATA COMPARA A IDRISSI CON OCAMPOS A UN 89%

Las cada día más recurrentes bases de datos -el Big Data, la Inteligencia Artificial...- se afanan en encontrar al próximo Lucas Ocampos, un jugador muy codiciado por lo completo que le hacen sus características. Además de goles y asistencias, aporta capacidad de desborde, una letal zancada para correr al espacio libre, juego aéreo y un carácter indomable que le hace ir al cien por cien en todas las jugadas, liderando la presión alta, recuperando en campo contrario, además de mostrar compromiso en los balones divididos y en las ayudas a su lateral.

En base a esas características que definen al jugador del Sevilla, de 26 años y 1,83 metros, la base de datos del portal ProFootballDB aportaba hace algunas semanas tres nombres de futbolistas, desconocidos para muchos, que podrían aportar unas cualidades similares a las de Ocampos por mucho menos precio en el mercado: León Bailey, del Bayern Leverkusen alemán; Oussama Idrissi, del Az Alkmaar holandés; y Bruno Henrique, del Flamengo brasileño.

La tecnología le da a Idrissi (24 años y 1,83 m) un 89 por ciento de coincidencia con Ocampos, fichado del Marsella por 15 millones. Es, más o menos, lo que calcula Monchi que costaría el internacional marroquí, quien también puede actuar como extremo por los dos costados y es todo un fijo en el Az, que lo contrató en el mercado invernal de 2018 procedente del Groningen por sólo 2 millones de euros.

Tasado ahora en unos 12 kilos por portales específicos como Transfermarkt, la pasada temporada disputó un total de 25 encuentros en los que anotó 13 goles y dio cinco asistencias. Sin duda, unos números -los económicos y los de rendimiento deportivo- muy a tener en cuenta.

JUGADA REDONDA DE MONCHI



Si consigue hacerse con Idrissi, al que muchos ven como 'otro Ocampos' y además logra retener al internacional argentino, la jugada de Monchi será redonda. Como viene informando ESTADIO, el objetivo este año es conservar el bloque y a los futbolistas más valiosos para dar el salto del que tanto se habla en el Sánchez-Pizjuán. Por ello, el de San Fernando tiene claro que nunca renunciará a su filosofía pero tampoco a la opción de retener a sus estrellas en el caso de que no llegue una oferta irrechazable, calificativo en el que, lógicamente ha subido el listón con respecto al pasado. Ahora irrechazable son cifras estratosféricas, como 75-80 millones.

El club no se ha cerrado nunca a vender a Koundé, Diego Carlos u Ocampos, aunque con sus condiciones y a un precio astronómico, consciente de que agarra la sarten por el mando favorecido por la voluntad de los futbolistas de no presionar al sentirse a gusto aquí. Con Banega, clave en el Sevilla de Lopetegui, ha sido imposible, pero las circunstancias han sido diferentes, porque el jugador acababa contrato y ya había decidido aceptar la superlativa ficha ofrecida por los árabes.

En los asuntos que tiene en su mano, el Sevilla se ha mantenido firme, y a una semana de que concluya el mercado, todo apunta a que no se moverá de Nervión nadie más de su columna vertebral, con lo que esto significa. No hará caja pero Lopetegui trabajará con el bloque ya conformado y completamente adaptado a su plan. La decisión del City de no subir la apuesta por Koundé ante la postura fuerte del Sevilla para fichar a Ruben Dìas ha allanado definitivamente el camino para cumplir un requisito importante para ir más allá; no desprenderse de ninguna de sus figuras.