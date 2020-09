Escudé, Camavinga, los jugadores que sigue y un sueño pendiente

Escudé dio el salto al profesionalismo en el Stade Rennes, uno de los clubes de moda del fútbol francés y Europeo. Luego, previo paso por el Ajax, se encumbró en el Sevilla FC de los cinco títulos en dos años y desde la temporada pasada trabaja a las órdenes de Monchi en un nuevo puesto, que trata de hacer un seguimiento especial y mantener el contacto con los jugadores que tiene el club cedidos en otros lados. Eso, a lo largo del último año, le ha llevado a Francia, una cantera que tiene muy controlada y en la que Monchi se ha surtido en multitud de ocasiones en los últimos años.

Entrevistado por Ouest France, Julien Escudé reconoce que "sueña" con ver un duelo entre sus dos equipos en Europa. "Yo, sería muy feliz de venir a Roazhon Park con el Sevilla y ver un Stade Rennes-Sevilla en Europa. Y lo que me gustaría sobre todo es que la afición de ambos clubes pueda viajar e ir a los estadios. Esto permitiría a los sevillistas descubrir Rennes, como hicieron hace dos años los béticos, pero en la Europa League. Y a los de Rennes les permitiría ver el Ramón Sánchez-Pizjuán, un estadio completamente diferente", aseguraba el exjugador galo, quien no quería comparar la situación de ambos clubes, pese a la pujanza del Rennes, que elominó al Betis de competiciones europeas en la campaña 18/19.

"En términos de logros, el Sevilla obviamente está muy por delante del Rennes, incluidas seis Europa League. Después, es bueno comparar, pero tienes que encontrar un estilo más personal y tu propia identidad. Esto es lo que el Rennes ha estado haciendo muy bien últimamente. No aspira a ser otra entidad, sino que confía en su propia historia. Es importante transmitir el amor por la camiseta a los jugadores que firman por el club. Rehacer el modelo del Sevilla o del Ajax en otro lugar, creo que es imposible. La institucionalidad, la estructura económica, la historia, los presidentes, los simpatizantes, las ciudades... Es difícil de comparar", admitía.

Escudé, a día de hoy, forma parte del Sevilla FC y como tal, defiende sus intereses. Por ello, no le importaría ayudar a que algún jugador con futuro pueda dar el salto en Nervión que él experimentó. Aunque su estrella... mejor descartarlo. "Del Rennes me gusta Camavinga, pero no a este precio. La verdad es que en Sevilla seguimos a muchos jugadores del Stade Rennes. Contamos con jóvenes de 17 y 18 años y profesionales experimentados en nuestros archivos", advertía.

Y, en este sentido, también destacaba cuál es su trabajo a las órdenes de Monchi: "Estoy a cargo de los jugadores cedidos por el club. Esta es una posición que no existía hasta entonces. Es el seguimiento de los jugadores cedidos por el club, en España y en el extranjero. Hago reportajes de partidos, estoy en contacto directo con ellos, los visito durante la semana en los entrenamientos y fuera. También estoy en contacto con su club. Todo ello para intentar optimizar sus actuaciones, mejorarlas, entender qué salió mal en el Sevilla FC. Y tratar de mejorar al jugador, por el club en el que está cedido y por el Sevilla, porque aún sigue teniendo contrato con nosotros. El año pasado, por ejemplo, seguí a Joris Gnagnon en el Stade Rennes".