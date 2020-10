Idrissi: "El Sevilla es un salto en mi carrera"

Oussama Idrissi se ha convertido en el sexto fichaje del Sevilla FC para la 20/21, habiendo sido presentado en la tarde de este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una puesta de largo en la que ha coincidido con el que será su nuevo compañero de equipo, Karim Rekik.

"Estoy muy contento de llegar al Sevilla, un club con mucha historia y un histórico de LaLiga", indicó el extremo en su intervención.

Procedente del AZ Alkmaar, Idrissi valoró positivamente la oferta sevillista, y afirmó que tenía claro que era el lugar donde quería ir: "Tenía otras ofertas pero al final no las he tenido en cuenta porque el Sevilla es un gran club, muy importante y me apetecía estar con estos jugadores. Hace tres años vi el ambiente magnífico del estadio y no me lo he pensado. No fue difícil ir al Sevilla porque era donde quería estar".

El internacional marroquí también se ha referido al hecho de coincidir con Bono y En-Nesyri, así como con Munir, con los que juega y jugará en la selección de Marruecos: "Es importante tener estos jugadores porque va a ser más fácil. Había hablado con ellos pero no lo necesitaba para saber que el Sevilla es un club importante".

Como referencia en el equipo, Idrissi lo dejó claro: Jesús Navas. "Mi referencia es Jesús Navas. Lo he seguido en la Europa League y he visto de lo que es capaz. Lo importante no es un jugador, sino el equipo y los muchos jugadores que hay de los que puedo aprender", expresó para acabar dejando claro que "por supuesto que es un salto en mi carrera llegar al Sevilla".