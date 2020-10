Ni los nuevos fichajes, ni los más cotizados... Navas se lleva la palma

El nuevo proyecto del Sevilla de la mano de Monchi y Lopetegui ilusiona al sevillismo más allá de que ahora se hayan sufrido dos derrotas ligueras consecutivas y haya generado la lógica contrariedad en la afición. En Nervión se confía ciegamente en el trabajo realizado por el de San Fernando para apuntalar el bloque construido por el técnico de Asteasu, a la espera de que los recién llegados aporten a la altura de la expectativa y algunos baluartes alcancen el nivel de la temporada anterior.

Mientras esto ocurre, el protagonista en el Sevilla continúa siendo el de siempre, porque nunca defrauda y mantiene una línea de regularidad espectacular, instalado casi siempre muy cerca de la excelencia. Incansable y como si por él no pasaran los años, Jesús Navas se erige una vez más en el futbolista más destacado del equipo en lo que va de temporada, siendo, como es habitual, el recurso al que terminan siempre agarrándose los compañeros para generar peligro.

Lo ha jugado absolutamente todo (660 minutos), lo que sólo ha igualado hasta el momento Diego Carlos y lidera la tabla de asistencias con dos goles, la de pases claves, con 2,8 por partido, y es el segundo que más reageta, con 1 por choque. Por si fuera poco, también destaca en labores defensivas, siendo el tercero que más balones intercepta, con 1,4, sólo por detrás de Gudelj y Jordán.

Por todo ello, no es de extrañar que la afición sevillista lo sitúe muy por encima tanto de los nuevos fichajes, de los cuales sólo han tenido un protagonismo reseñable en cuanto a oportunidades Rakitic y Acuña, ya que Óscar, de momento, no ha gozado de continuidad y Rekik e Idrissi no han debutado, y de los jugadores más cotizados -según Transfermarkt-, casos de Ocampos, Diego Carlos y Koundé, que arrancó a gran nivel pero que se ha perdido los tres últimos partidos por Covid.

Así, es el ganador claro de la encuesta realizada por ESTADIO en la que se pregunta sobre el jugador más en forma del Sevilla a día de hoy. El palaciego arrasa con un 73% de apoyo, por encima de los dos tercios, y lo sigue muy de lejos Gudelj con un 11% de los votos, mientras que el 7% de los participantes apuntan a Fernando y Munir. Con un 4% aparece Jordán y cierra Diego Carlos sin respaldo en una encuesta con Navas como total protagonista.