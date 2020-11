Deschamps vuelve a olvidarse de Koundé, que irá con la sub 21 'Bleu'

Didier Deschamps, seleccionador francés, ha dado este jueves su convocatoria para el próximo parón de selecciones, en el que la 'Bleu' tendrá un triple compromiso ante Finlancia, Portugal y Suecia. Francia jugará primero el miércoles 11 de noviembre un amistoso contra Finlandia en el Stade de France. Luego llegarán las dos oficiales, pertenecientes a la Liga de Naciones: el sábado 14 contra Portugal, en Lisboa, y el martes 17 contra Suecia, también en París.

Una lista en la que la principal sorpresa ha sido la ausencia del lateral del Real Madrid, Ferland Mendy y en la que no se encuentra una vez más el sevillista Jules Koundé, quien volverá a ir con la sub 21 de su país. El combinado galo sub 21 se medirá el jueves 12 a Liechtenstein en Vaduz, mientras que hará lo propio el lunes siguiente ante Suiza, ya en Francia.

Tras una destacado inicio de temporada, en el que Koundé se ha visto frenado por un positivo de coronavirus que, precisamente, cogió durante su última convocatoria con la selección de Francia, este pasado miércoles fue uno de los hombres señalados por Lopetegui durante el partido ante el Krasnodar, en el que el Sevilla FC se puso 0-2 en contra a los 20 minutos de partido. Una buena actuación de En-Nesyri, a la postre, ayudaría para remontar el partido.