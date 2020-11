En directo, Krasnodar-Sevilla

A partir de las 18:55 horas, jugará el Sevilla FC en el espectacular estadio del FK Krasnodar para, si es posible, dejar ya cerrada matemáticamente la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Se esperan, por las bajas (Navas, Acuña, Suso..), cambios en el once nervionense y puede que hasta de dibujo, con tres atrás y dos carrileros (Ocampos y Escudero). En cualquier caso, saldremos de dudas en unos minutos, cuando ambos clubes ofrezcan sus alineaciones iniciales.

Monchi, con cautela

El director general deportivo del Sevilla FC ha hablado en la previa del encuentro para echarla al suelo y recordar que, pese a estar el pase cerca, aún no se ha materializado, por lo que no conviene despistarse. "Significa que estamos haciendo las cosas bien, capaces de conseguir buenos resultados y que dependemos de nosotros mismos. También que no hemos hecho nada todavía, porque faltan puntos. Estamos satisfechos, pero siendo cautos. Va a ser complicado y tendremos que estar al cien por cien. Espero un partido muy distinto al de Nervión. Juegan en casa, con público y recuperan el 90% de las bajas que tenían. Sus opciones se escapan a partir de que no consigan una victoria, por lo que va a ser un partido muy exigente. Juegan muy bien al fútbol y le dan muy buen trato al balón. Van a crecer con respecto al encuentro de Sevilla", ha indicado Monchi en la radio oficial.

¿Hay cansancio físico?

"Más que preocuparme, me ocupa, como a todos. Tenemos que ir regenerando físicamente al equipo. Estamos en buenas manos y me preocupa más el cansancio psíquico que el físico. Tenemos jugadores muy fuertes y buenos recuperadores. Estamos en fase de que no se cansen anímicamente, que vean que en cada partido hay una oportunidad, algo que hicimos desde la derrota de Miranda, de reconstruir el estado anímico del grupo. Eso ya se vio el otro día contra el Celta. Cada partido es el más importante que hay. La Champions atrae, pero hay que intentar que todas las demás también lo hagan".

Mientras, os dejamos por aquí la previa del partido.