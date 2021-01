Desde Turquía: el Fenerbahçe quiere a Idrissi

A nadie se le escapa que Oussama Idrissi está teniendo mucho menos protagonismo del esperado en el Sevilla FC, el cual le fichó para reemplazar Rony Lopes, una apuesta fallida. El ex del AZ Alkmaar únicamente está teniendo protagonismo cuando Julen Lopetegui decide dar descanso al equipo titular (hasta ahora, en la Copa y los partidos intrascendentes de Champions), y generalmente ha aprovechadio para dejar buenos detalles y hasta pases de gol, pero en los partidos que el vasco considera imporatntes es otra historia.



Lopetegui tiene clara su apuesta por Ocampos y Suso para los extremos, que parece del todo lógica, pero es que Idrissi ni siquiera suele ser uno de los cinco cambios que tienen para realizar los entrenadores y, de hecho, no participa en LaLiga desde el pasado 5 de diciembre, cuando tuvo 10 minutos ante el Real Madrid.

Y, según apuntan varios medios desde Turquía, el Fenerbahçe tendría intención de pescar en río revuelto para llevarse al internacional marroquí este mes de enero a préstamo. Si bien son muchos los periodistas holandeses que se hacen también eco del asunto, ESTADIO ha podido conocer por el entorno de Idrissi que no existe nada en este sentido, hasta el punto de que lo tildan de "falso".

Y, efectivamente, puede no ser cierto que se vaya a ir ahora el extremo, porque tanto su idea como la del Sevilla FC, que no anda sobrado de efectivos en su posición precisamente, es la que de siga en la capital hispalense, adaptándose a LaLiga y a la idea de Lopetegui, además de haciéndose con un idioma español que estudia prácticamente desde el primer día. Lo que puede ser real es que el club otomano haya pensado en Idrissi como una oportunidad de mercado, al no jugar apenas en Nervión. Sea como sea, la idea es que no salga.