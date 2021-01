Italia ya echa de menos al Papu Gómez

Llevaba sin jugar desde el pasado 16 de diciembre y, salvo unos minutos ante la Juventus, no lo hacía desde noviembre. Sin embargo, seguía dejando huella entre los aficionados. Italia recordará el paso del Papu Gómez y ya lo echa de menos.

Sin ser su mejor temporada, en la que sólo ha podido disputar diez encuentros en la Serie A, a día de hoy sigue siendo considerado como uno de los cuatro mejores jugadores de este campeonato. En la lista que los aficionados habitualmente realizan en TMW, el centrocampista argentino ocupa el cuarto puesto entre los mejores de la Liga italiana por delante, entre otros, de Cristiano Ronaldo, Lukaku o Immobile, que también están en el Top-10.

El primero es su compañero y amigo Luis Muriel, un ex sevillista que no cuajó en la capital hispalense, pero que este año está batiendo récords en la Serie A, donde suma once goles y dos asistencias en 17 partidos.

La 'retransmisión' del traspaso del Papu al Sevilla, desde su salida del club, hasta su paso por el aeropuerto, aterrizaje en Sevilla... da muestras de lo mucho que interesa todo lo que mueve y del cariño que le tienen.

Y el colofón ha llegado esta mañana. Hoy, los aficionados del Atalanta despedían a su capitán con una pancarta, en la que dejaban constancia de lo importante que había sido y que era para ellos. "7 largos campeonatos, lindos, intensos y honrados. Gracias Papu", indica. Los mejores momentos del club en toda su historia los han vivido con el nuevo jugador del Sevilla FC como capitán. Y eso no lo olvidan.