"¿Navas y Escudero? Seguimos negociando con el Sevilla"

El próximo mercado va a ser igualmente de recesión, por culpa de la pandemia, y eso podría llevar al Sevilla FC a realizar menos movimientos de los habituales. Sobre todo, si no llegan propuestas sufucientes como para hacer una o dos ventas de las importantes.

Así las cosas, Monchi estudia con detenimiento qué hacer en los laterales, pues tanto Sergio Escudero como Jesús Navas acaban contrato en junio, Aleix Vidal tiene contrato hasta 2022 y Alejandro Pozo regresará de su cesión a la SD Eibar.

Con Marcos Acuña fijo en la izquierda, donde ha tenido más protagonismo del esperado Karim Rekik, la gran duda está en si continuará Escudero o no, con quien, como desveló Abc, se han iniciado ya conversaciones. El vallisoletano, que cumplirá 32 años en septiembre, ha firmado recientemente con Bahía Internacional, empresa que lleva también a... Jesús Navas. Y desde la agencia de ambos indican a ED que "sigue la negociación con ambos y el club".

La continuidad del palaciego se da por segura, aunque no tanto la de un Escudero que se encuentra a las puertas de su último gran contrato y que, posiblemente, no aceptaría firmar un solo año más otro condicionado a objetivos y que podría decantarse por una propuesta de otro club si le pusiese directamente dos o tres temporadas por delante. Se trata, sin duda, de alguien con mucho peso en el vestuario, que siempre, con sus altibajos y desafortunadas lesiones, ha ofrecido un buen rendimiento.

Lo del compañero de Navas está más en el aire. El palaciego está arrasrtrando problemas de cadera esta campaña y eso ha propiciado que Aleix Vidal, que no contaba en un principio, haya estado jugando bastante, aunque se partió justo cuando más exigencia tuvo. Al catalán, que apenas ha sufrido lesiones musculares en su carrera, le restará un año más y, al menos hasta el momento, siempre se ha mostrado reacio a una aventura en el extranjero (el Besiktas, por ejemplo, le busca en cada mercado). En agosto cumplirá 32 años. La otra opción es Pozo, si bien Julen Lopetegui no ha mostrado hasta el momento demasiado interés en sus prestaciones y, dado que tiene buen cartel y que es un habitual de la sub 21, no habría que descartar que tomase una camino similar al de Carlos Fernández y deje algo en la caja. Es pronto, sin embargo, para saberlo.

Para la derecha, gusta Mateu Morey

Curiosamente, este lunes ha apuntado Radio Sevilla el nombre de un lateral derecho que gusta a Monchi: Mateu Morey (21). El canterano del RCD Mallorca, quien pasó por las inferiores del FC Barcelona (compañero de Mingueza, por ejemplo), acabó en un Borussia Dortmund con el que dejó buenas sensaciones en su reciente visita al Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahora lesionado, Morey no tiene mucha intención de moverse de un Dortmund al que está agradecido, pero será mejor no poderle la pista si Monchi ha subrayado su nombre en la libreta.