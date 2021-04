Óliver Torres, el sueño de la Selección, la competencia del Sevilla, el objetivo...

Óliver Torres, centrocampista del Sevilla FC, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Sevilla para analizar el tramo de diez partidos que le restan a los nervionenses y en el que tienen el objetivo de certificar la cuarta plaza, algo para lo ha venido bien estos días de descanso. "No hemos tenido días de descanso durante el año y el parón ha venido bien para cargar pilas, para reponernos de todo el esfuerzo físico y mental, y para afrontar el tramo final con muchísimas ganas", ha dicho el extremeño.

No en vano, el mediocentro ha reconocido que en los últimos partidos antes del parón pesaba tanto el cansancio físico como mental de una temporada en la que prácticamente no han tenido vacaciones: "Todo un poco. El cansancio mental, si los resultados acompañan, es más fácil de llevar pero la exigencia que tenemos nos lleva a unos niveles de cansancio altos. Vivirlo rodeado del grupo que tenemos lo hace más ameno, así que bien".

El sevillista se encuentra en uno de sus mejores momentos futbolísticos dada la enorme cantidad de partidos de los de Lopetegui, lo que le ha permitido rotar y jugar más partidos. Por ello, Óliver no renuncia al sueño de la selección: "Es un sueño que todos tenemos y trabajamos para conseguirlo algún día. Es un objetivo real para cualquier jugador español que esté en un buen momento y hay que enfocarlo de esa manera, trabajar en tu club a diario para que el seleccionador se fije en ti y te dé la oportunidad. Me siento bien, creo mucho en mí, en mis condiciones, podría estar ahí perfectamente y aportarle lo que tengo para dar, pero no pasa nada por no estar. Trato cada día dar la mejor versión de mí, sé que algún día llegará y si no estaré contento porque sé que habré dado todo lo posible".

Jordán está en las quinielas de la selección: "Voy a intentar mojarme. La diferencia entre los jugadores es mínima, no entre los que están en la Selección o en el Sevilla, entre los del Madrid y el Barcelona, los del Sevilla, Betis y Villarreal... depende de muchas cosas. Los momentos hay que aprovecharlos. Hablo por mí y creo que también por mi compañero cuando hablo de la confianza que tenemos en nuestro juego. ¿Que si podríamos estar ahí? Perfectamente. No depende de nosotros, los que están son de los mejores de España pero por qué no. Depende de muchas circunstancias.

Es difícil encontrar regularidad en la medular del Sevilla: "Mi posición natural es interior con mucha movilidad, dinámica, me gusta partir de dentro del campo. Me gustaría que mi rol en el equipo fuera diferente pero hay mucha competencia, muchos partidos y tenemos un entrenador que es el que decide. Entreno fuerte y cuando el míster me da la oportunidad, intento rendir de la mejor manera. Todos queremos jugar y ayudar lo máximo posible. Tengo ambición y eso lo da el día a día, espero conseguirlo porque es lo que quiero, posicionarme en el equipo y todo lo demás viene solo".

Se enfrenta al Atlético, el equipo de donde salió: "Han sido unos años de mi vida donde he crecido mucho, un hombre no porque tengo solo 26 años pero he vivido mucho ahí, el mundo me conoció en el Atlético y en las categorías inferiores de la Selección. Le guardo cariño y amigos, como si fuera mi hermano o mi padre pero quiero ganarle el domingo".

¿Es imposible ganar al Atlético?: "El potencial del Atlético no voy a descubrirlo, el potencial que tiene como bloque y partiendo de esa base, lo importante es lo que hagamos nosotros, dándole al partido lo que necesita y podamos sacar cosas positivas".

Le ha perjudicado al equipo que lo pusieran como candidato a LaLiga: "Al final las expectativas se crean. Los objetivos reales del club sabemos cuáles son, pero la ilusión de todos siempre ha estado ahí. Es difícil mantener esa regularidad de resultados porque ganarle a cualquiera es complicado. El análisis de la temporada se hará cuando se juegue el último partido. No miramos más allá".

El objetivo: "A falta de 30 puntos estamos muy bien posicionados pero tienes que dar el cien por cien y tu mejor versión en cualquier partido. Hasta que no esté conseguido el objetivo tenemos que dar lo máximo para conseguirlo".