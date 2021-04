La polémica colea en Vigo: ¿Sale el balón de Ocampos que precede a la jugada del gol de Koundé?

Hay una imagen que circula por Vigo desde la finalización del partido de anoche entre el Celta de Vigo y el Sevilla FC y que ha levantado mucha indignación por parte de la afición celeste. No piensen que se trata de la acción entre Fernando y Facundo Ferreyra, en la que el brasileño despeja el balón de cabeza y el argentino se lleva un codazo en la nariz y en la que tanto Hernández Hernández como su asistente en el VAR no consideraron penalti, sino no de una jugada que precedió al primer gol nervionense.



Concretamente se trata de la jugada de la cabalgada de Ocampos por la banda derecha y en la que saca un centro sobre la línea de fondo que acaba desviando un defensa rival a córner. Posteriormente ese saque de esquina acabó en el testarazo de Koundé para poner el 0-1. Sin embargo, desde Vigo reclaman que en el momento en que Ocampos se saca ese centro el balón había salido por completo del terreno de juego.



Desde la perspectiva en la que está parada la imagen mostrada por @fjldelafuente puede parecer que el balón está fuera del campo pero lo cierto y verdad que para ello es necesario que salga todo el balón completo, simplemente con que una parte del mismo esté sobre la línea, se considera que el balón está dentro del campo. Si se revisó la jugada o no tras el gol de Koundé no lo sabemos, porque ya se podría considerar una jugada distinta al haber sido despejado el esférico por un rival y comenzar una nueva jugada con el saque de esquina. Sea como fuere, la polémica está servida...





La imagen q la tele no quiso repetir y q generó el córner del primer gol del Sevilla. Me parece cojonudo q el VAR no entre en estas jugadas pero esto es tan determinante como una mano en inicio de jugada en la otra punta del campo. #LaMejorLigaDelMundo pic.twitter.com/7HbCHR7Lfz — Javi López (@fjldelafuente) April 13, 2021