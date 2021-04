Bono desvela su enfrentamiento con Haaland y habla de su pelea con Oblak

El Sevilla FC está de moda en Marruecos. Hasta tres jugadores nervionenses (Bono, En-Nesyri y Munir) visten los colores de su selección, más uno que está cedido (Idrissi) y eso hace que, incluso, otros futbolistas que en su día estuvieron en la órbita nervionense vuelvan a aparecer como futuribles. Son los casos de Ziyech y Belhanda.

Y también ha hecho que el club hispalense gane cuota de audiencia y seguidores en el país vecino. Es lo que tiene que en tu equipo jueguen el portero titular y el gran goleador de ese país. Y, precisamente, Bono es el protagonista de una entrevista en la web especialida del fútbol marroquí Elbotola.com, donde analiza la actualidad y su trayectoria hasta llegar a convertirse en el portero titular de todo un campeón de la Europa League.

"Estaba convencido y tenía la determinación de jugar en Europa, así que tomé esta decisión -de ir al filial del Atlético-. Gracias a Dios todo salió bien. Aunque el comienzo no fue fácil, luego resultó que la decisión era buena. (...) A lo largo de mi carrera futbolística hubo retos y tras las difíciles circunstancias que vivimos en el Girona con el descenso a Segunda, llegó la oferta del Sevilla. Tuve esta oportunidad, tomé mi decisión y la consideré. Era un desafío y gracias a Dios fue una buena elección", asegura el meta sevillista, quien tuvo que esperar a final de temporada y a una lesión de Vaclik para hacerse con la titularidad y demostrar sus condiciones.

"El jugador trabaja toda la temporada y trata de mejorar su nivel. Y cuando tienes la oportunidad, intentas hacerlo lo mejor posible y estar a la altura, pero la decisión final depende del técnico", afirma el meta nacido en Canadá, quien también tiene palabras de elogio para su compañero En-Nesyri: "Youssef es un jugador con grandes virtudes que son necesarias en el fútbol actual. Es inteligente y seguirá desarrollándose. Tiene margen para el crecimiento, y será mejor de lo que es ahora. Otra característica de él es que es bueno para familiarizar con el ambiente del equipo".

Ahora, pese a los tres goles encajados en Balaídos, sigue peleando por el Trofeo Zamora, una lucha que le enfrenta especialmente a Oblak, aunque también con Courtois y Ter Stegen. "Personalmente, no me concentro en números. Todo lo que tengo en mente es ayudar a mi equipo y dar lo mejor de mí para alcanzar los goles marcados. Luego, automáticamente viene la competencia con el resto de bases, antes que eso me concentro en servir al equipo", advierte.

Pero si por algo ha dado que hablar en las últimas semanas ha sido por su enfrentamiento con Haaland tras marcarle el penalti en el partido de vuelta. Aunque ahí, Bono desvela que el problema real llegó en la ida por la lesión que el delantero del Dortmund le produjo. "Todo lo que hay es que en el partido de ida Haaland chocó conmigo cuando marcó el segundo gol, y me causó una lesión en la rodilla. Tuve dolor durante aproximadamente una semana. Y luego en el partido de vuelta me dije, si tengo un enfrentamiento directamente con él, intentaré intervenir con fuerza para evitar volver a lesionarme, pero no hubo colisión entre nosotros y, cuando llegó el penalti, intenté distraerlo. Pero después del final del partido nos dimos la mano. Los grandes jugadores dejan las diferencias en el campo y mantienen una buena relación fuera", destaca.

Y también por el grito de Kiricocho -que en su día popularizó Bilardo- que le lanzó Haaland tras anotarle este penalti y que supuestamente fue como contestación a otro del marroquí, algo que el meta sevillista aclara: "Kiricocho es una palabra en la cultura argentina y es similar a lo que dicen los marroquíes, mishkhal, pero no fui yo quien lo dijo, sino que lo hizo un jugador argentino de nuestro equipo. Y la prensa dijo que fui yo quien lo repitió".

No obstante, cree que el ese doble enfrentamiento les condicionó, como también los del Barça, debido al cargado calendario con el que llegaron. "Creo que el partido contra el Borussia Dortmund llegó en circunstancias difíciles, ya que habíamos jugado muchos partidos, y antes del partido de vuelta nos enfrentamos al Barcelona. Creo que el resultado del partido de ida lo hizo todo difícil. Y luego, en la revancha, hicimos un buen partido y estuvimos cerca. Fue una buena experiencia de la que nos beneficiaremos en el futuro", estima.

Tras sus dos buenas temporadas, su nombre ya empieza a sonar en clubes de otras ligas con mayor poderío económico que el Sevilla, aunque Bono está contento de jugar en un grande y una de las dos mejores ligas del mundo. "Todas las grandes ligas siguen siendo el sueño de un jugador, pero de momento estoy en España y me siento cómodo aquí. La Liga española es muy competitiva y esto es lo más importante que busca un futbolista"", afirmó.