Clubes de postín siguen a Jordán; aquí su explicación

Joan Jordán ha crecido de manera abismal esta temporada como sevillista. Dentro de su clara proyección como profesional, el ex del Eibar ha acabado de explotar del todo este curso con Julen Lopetegui como técnico. Pieza clave de los esquemas del Sevilla FC, la marcha de Éver Banega le ha venido como anillo al dedo a Jordán.



Su temporada no está pasando desapercibida para nadie, de ahí que no sea extraño que semana sí y semana también aparezcan numerosos intereses en la prensa extranjera sobre su figura. El catalán ha disputado 45 partidos hasta el momento, superando los 3.000 minutos disputados. De ahí que no sean de extrañar sus números...

Según AleBia Sports Analytics, el centrocampista del Sevilla FC se convirtió el pasado miércoles tras su encuentro ante el Levante en el mejor interior derecho de las cinco grandes ligas europeas estadisticamente, con 91'12 puntos. Jordán está por delante de jugadores de la talla de Luka Modric (88'83), Rúben Neves (Wolverhampton), De Roon (Atalanta), Nicolò Barella (Inter), Ward-Prowse (Southampton), Tielemans (Leicester), Manu Trigueros (Villarreal), Rodrigo De Paul (Cagliari), Carlos Soler (Valencia), Milinkovic-Savic (Lazio) o Bernardo Silva (Manchester City), entre otros.

El jugador del Sevilla FC promedia más de 58 pases por encuentro, lo que demuestra que se ha consolidado como eje del Sevilla FC tras la salida de Banega. Su media en pases largos, más de cinco, demuestra también que es uno de los mejores futbolistas de Europa en lo suyo.

Junto a Navas, Jordán es el jugador del Sevilla FC que más asistencias de gol ha dado, con un total de seis. En definitiva, números varios que demuestran un rendimiento protagónico como sevillista este curso y que explican, también, las numerosas 'novias' que le han echado el ojo. Pese a ello, el futbolista es muy feliz en Nervión, donde el club también está por la labor de retenerlo. ¿Salir en verano? Nada es imposible, pero debería tratarse de una operación muy potente; unas cifras bastantes abultadas... Como sus números sobre el campo.