José Castro: "Al Sevilla le gusta ganarse su estatus en el terreno de juego"

Madrid, 22 abr (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, confirmó este jueves que el Sevilla no fue invitado a formar parte de la Superliga, durante la comparecencia posterior a la reunión en la que todos los clubes de LaLiga rechazaron unánimemente el proyecto, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que no fueron invitados.



"El Sevilla no ha sido invitado, pero al Sevilla le gusta ganarse su estatus en los terrenos de juego. No podemos destruir la pasión. El Sevilla lleva a gala su sevillanía, algo que llevamos haciendo y que queremos seguir haciendo en el siglo XXI. Nuestro lema, 'nunca te rindas', no encaja con una competición cerrada", dijo.



Castro defendió que "todos los clubes tienen derecho a conseguir hitos deportivos y para eso tienen que poder estar y no ser por decreto".



"El esfuerzo hay que premiarlo y se premia consiguiendo cosas importantes. Es una cuestión de trabajar, tener acierto y gestión y en el sistema actual se puede hacer. Nosotros llevamos tiempo ganando la Europa League y clasificándonos para la Champions League", agregó.