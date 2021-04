La díficil integración de Campaña en este Sevilla

José Gómez Campaña es sevillista y cada vez que tiene opción lo demuestra. El canterano, que lleva viviendo un suplicio en la presente campaña por las lesiones, ha llamado varias a veces a la puerta del club en el que se formó en las últimas temporadas.

Pese a ello, agradecido al Levante por haber confiado en él cuando estaba en Segunda, decidió renovar hasta 2023 con el club granota sin cerrar la puerta a un Sevilla al que 'obligaba' a negociar un traspaso.

El pasado año, cuando aun la pandemia estaba en su fase inicial, se acercó al Sánchez Pizjuán en el último partido que acogió público en el coliseo de Nervión (Sevilla-Osasuna) y ya se le veía como recambio de Banega. Al final, vendrían Rakitic y Óscar, pero no se le cerraba la puerta al mediocentro sevillano.

Campaña, aprovechando la visita del Sevilla el pasado miércoles a la capital del Turia, volvía a acercarse a ver su equipo ante sus ex y no ocultaba la buena relación que mantiene con algunos de ellos.

Pese a su lesión sigue siendo un futurible para el Sevilla F.C. Lopetegui no sólo lo conoce a la perfección por haberlo entrenado y haberle dado el mando de la selección sub 19 cuando él la dirigía, sino porque se lo llevó al Oporto en un momento en el que pocos confiaban en él, aunque luego no le daría opción de jugar en el campeón luso.

Sin embargo, en un centro del campo con Fernando, Rakitic, Jordán, Gudelj, Oliver Torres, Óscar Rodríguez o el Papu Gómez pocas opciones tendría Campaña o, al menos, sí una muy dura competencia que no tiene en el Levante, donde es el 'cerebro' del equipo. Así lo creen también los aficionados sevillistas, que en la #EncuestaHelvetia consideran que no tendría sitio para ser titular en el Sevilla actual.

Monchi tiene pensadas hacer variaciones de cara a la próxima temporada, pero en esa demarcación, salvo que cuaje alguna gran oferta por jugadores como Jordán o que alguno de los que menos juegan quiera marcharse, pocos cambios se atisban. Es el motor de este equipo y Lopetegui está muy contento con lo que tiene.