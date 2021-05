El "no" de Munir a la llamada de Luis Enrique

La nacionalización de Laporte, que podría jugar la Eurocopa con España, recordaba ayer una pelea que acabó con final feliz para el jugador: la del delantero del Sevilla FC Munir por jugar con Marruecos. El punta hispano-marroquí llevaba años intentando que le dejaran vestir la camiseta de la selección magrebí hasta que finalmente lo logró hace apenas unas semanas.

Munir debutaba en un partido de clasificación para la Copa de África y disfrutaba del pase a la fase final. "Cuando por fin me dijeron que podía jugar no me lo creía. Se me saltaron las lágrimas. Cuando jugué y pisé el campo me quité esa presión y me vino todo lo que trabajamos para estar ahí. Me alegro de que se pudiera cambiar", indica el sevillista a Movistar, donde admite que se siente "marroquí". "Sé que, entre comillas, decepcioné a los españoles. Si no hubiese podido jugar con Marruecos, si me hubiese llamado España, no hubiera ido", asegura.

Y, de hecho, confirma que tuvo esa 'llamada' o, al menos, estuvo en una prelista en el regreso de Luis Enrique a la selección. "Antes de jugar contra el Bayern -en la Supercopa de Europa- me llamó Luis Enrique y me dijo que tenía una posibilidad de ir, pero yo lo dije que mi intención era no ir, que quería vestir la camiseta de Marruecos", afirmaba el jugador sevillista, a quien aquellos 13 minutos ante Macedonia en 2014 le han pasado factura.

Entonces, apenas tuvo tiempo para elegir, según señala, y tuvo qe 'improvisar'. Él entonces jugaba con la selección española sub 21, cuando se dio la opción repentina de debutar con la absoluta. "Me llamó Celades y me dijo que tenía que ir con la absoluta, que se había lesionado Diego Costa. Tenía que tomar la decisión en el momento, llegué a llorar de la presión. No estaba seguro de si hacerlo o no. Cuando eres un crío solo quieres jugar al fútbol. Me llamó Vicente (Del Bosque) y me dijo que disfrutase con ellos. Y eso creo que me hizo jugar esos minutos", concluye Munir el Haddadi, al que el fútbol le ha dado una seguna oportunidad para ser internacional.