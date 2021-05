Castro reparte para Luis Enrique, la Superliga...

El Sevilla FC dejó claro desde el primer día su postura contra la Superliga que abanderaron en España los tres poderosos. Un 'campeonato de élites' que quedó aparcado tras el rechazo total del fútbol mundial, pero que sigue generando polémica y muchas declaraciones. Lo último, la apertura de expediente de la UEFA a los tres clubes que aún quedan y la contestación de estos remitiéndose a los tribunales. Aún le quedan muchos episodios a este 'culebrón'...

Y algunos de ellos se pueden ver en mesas de debate y reuniones como la que esta mañana ha tenido lugar en Madrid. La CAP (Plataforma Consultiva de Clubes - Club Advisory Platform), ha tratado, entre otros asuntos, una Superliga sobre la que el presidente del Sevilla FC, José Castro, ha vuelto a dejar clara su postura.

"La Superliga es el tema más importante que hemos tratado. Llevo unos días reiterando que nuestra súper liga es la Liga española. Ayer mismo vi cómo un equipo como el Villarreal, al que desde aquí doy la enhorabuena, se proclamó campeón de un título europeo por méritos propios. La Superliga habla de otras cosas, de una liga cerrada, sólo para algunos, de cosas que no es lo mejor para la mayoría. Nuestra liga es la española, la que nos da la posibilidad de jugar competiciones europeas y de ser el club con más títulos de UEFA Europa League, además de estar en Champions, como estamos de nuevo este año. A todos nos da la opción de estar por méritos allá donde nos corresponda", señalaba el empresario utrerano.

"Ya hemos dicho que la Superliga no interesa a la mayoría de clubes. En España somos muchos clubes y tenemos que estar unidos contra algo que no es lo mejor para todos, sino solo para algunos. La Superliga sólo le interesa a un núcleo cerrado de algunos clubes. Hay que respetar el punto número uno del deporte, que es el de la superación y el de conseguir cosas por mérito propio, algo que no existiría con la Superliga. Todo es mejorable y para eso estamos, pero no haciendo estas locuras", reiteraba Castro, quien no se mojaba sobre las posibles sanciones a Madrid, Barça y Juventus.

"Las decisiones al respecto corresponden a la UEFA; y el Comité de UEFA es el que tiene que decir su opinión y tomar las decisiones que entiendan oportunas. Las normas son para todos, no son sólo para algunos clubes", afirmaba Castro, quien también tenía un mensaje para Luis Enrique: "Me gustaría que el seleccionador hubiera reconocido más la temporada que ha hecho el Sevilla. No sólo Jesús Navas, sino Jordán... Suso también ha hecho una buena temporada. La decisión la toma el seleccionador y eso hay que respetarlo".