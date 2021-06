Monchi también falla "y mucho": Sus grandes fiascos de los últimos años

"Me he equivocado muchísimo más de lo que la gente dice" decía este sábado Ramón Rodríguez, Monchi, en el VII edición del Evento Impúlsame, donde dio una masterclass bajo el título 'Motivación para líderes'. Y la realidad es que puede ser cierto, aunque no todos los 'errores' son culpa suya. Ni siquiera de la dirección deportiva.

En una plantilla de 25 jugadores, aunque haya varias competiciones, hay titulares y suplentes y no todos pueden jugar. Y que aunque entre todos acaban elevando o bajando el nivel, sólo unos pocos son los que salen en las fotos y suman minutos, mientras que los otros deben esperar una oportunidad desde el banquillo. Y eso es decisión del entrenador.

En estos años han venido jugadores de gran nivel que se han encontrado con que su puesto lo ocupaba otro mejor y que éste nunca baja su rendimiento; otros que no han encontrado su sitio en los esquemas del técnico de turno; o también los que, simplemente, no han rendido, aunque algunos de ellos lo hayan hecho antes y después en otros lugares.

En ESTADIO hemos repasado todos aquellos fichajes de Monchi que no llegaron a los mil minutos de juego en su debut como sevillistas en las últimas 15 temporada del isleño, desde la 03/04, en la que devolvió al Sevilla FC a Europa.

Éstos son los 'errores' de Monchi a lo largo de estos años.