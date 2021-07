Lo que el Sevilla pide por Idrissi.

El Sevilla FC inicia este martes la pretemporada 21/22, cuando los integrantes de la primera plantilla están llamados a pasar los test PCR y las revisiones médicas, antes de ponerse el mono de trabajo y comenzar a preparar el curso a las órdenes de Julen Lopetegui.

Un técnico, el sevillista, con el que de inicio contará con un reducido grupo de integrantes de la primera plantilla, de ahí que el vasco opte por completarlo con futbolistas de la cantera. La falta de refuerzos hasta la fecha -solo ha llegado Dmitrovic- y el hecho de que varios integrantes del primer plantel se incorporen más tarde de sus vacaciones debido a los compromisos internacionales o, incluso, estén preparando los juegos de Tokio (Diego Carlos y Bryan Gil) hacen que el número de futbolistas que estén a disposición de Lopetegui en estas primeras fechas apenas supere la docena.

Entre ellos estarán, lógicamente, los jugadores en préstamo que vuelven de su cesión, véase el caso de Rony Lopes e Idrissi, por los que el Sevilla FC realizó un considerable desembolso económico y, a priori, tendrán un complicado encaje en los planes de Lopetegui. También Amadou, al que aún le resta un año de contrato, pero quien a todas luces no tiene sitio en el Sevilla FC.

En el caso, de Idrissi, quien el pasado mes de enero salió en préstamo a Holanda con la intención de acumular los minutos que se le privaban en el Sevilla FC y volver este verano para hacerse con un hueco, el plan no acabó saliendo según lo esperado y éste jugó en el Ajax un papel bastante secundario. Es decir, que no jugó mucho más que con Lopetegui durante los primeros seis meses de temporada, aunque, eso sí, engrosó una liga a su palmarés particular.

De ahí que Monchi y su dirección deportiva lo haya colocado nuevamente en el mercado este verano, amén de que todo apunte que difícilmente pueda ser importante en los planes de Lopetegui. Solo su esfuerzo durante la pretemporada y la ausencia de ofertas interesantes podría abrirle las puertas del primer equipo sevillista, tal y como ocurrió el curso pasado con Aleix Vidal, quien, finalmente, acabó rindiendo en ciertos compases de la temporada cuando el equipo lo requirió. ¿Pasará lo mismo con Idrissi? Hoy día, si preguntas en el club, pocos confían en ello.

De ahí que el internacional marroquí, con pasaporte holandés, esté siendo movido por el Sevilla FC en el mercado, siendo varios los agentes e intermediarios que lo están ofreciendo en las principales ligas europeas. Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes solventes, en el Sánchez-Pizjuán están abierto a todo hoy día con Idrissi. Lo ideal, lógicamente, sería que un equipo llegara este verano y ofreciera los 12 kilos que el Sevilla FC abonó hace casi un año por el extremo izquierdo. Sin embargo, las peculiaridades de un mercado tan complicado como el actual, marcado por la crisis, y el bajo rendimiento ofrecido por Idrissi invitan a ser realistas al respecto y esa posibilidad se antoja poco probable.

Por ello, Monchi no sólo busca una transferencia, sino que también baraja una cesión con opción de compra, la cual (a ser posible) debería ser obligatoria en ciertas circunstancias. Con contrato en vigor hasta 2025, y tras haber abonado al AZ Alkmaar unos 12 kilos por su fichaje, el Sevilla FC estaría dispuesto ahora a cerrar un préstamo por una temporada siempre que el equipo en cuestión se haga cargo de la ficha del futbolista, unos dos millones de euros netos por curso más algunas cantidades en variables.

No se trataría de un préstamo gratis, intentando incluir el Sevilla FC, también, una compensación por el mismo; al menos en primera instancia. Y es que, conforme avance el mercado, eso tampoco acabaría siendo un impedimento para los de Nervión. Más importante, en cambio, es lo referente a la opción de compra, la cual han cifrado por encima de los ocho millones de euros. Una cantidad que se correspondería con lo que resta por amortizar del fichaje.

Con estas cifras, lógicamente, no está resultando sencillo encontrarle destino a Idrissi, quien cuenta con diversos clubes de la zona media-baja de la Premier interesados, aunque no acaban de dar el paso ante las dudas de su rendimiento en relación a la inversión; importante. Algo más de interés, en cambio, habría mostrado el Brujas, aunque tampoco ha realizado ningún tipo de movimiento hasta la fecha.

Mientras tanto, Idrissi completará la pretemporada con el Sevilla FC, intentando convencer a Lopetegui. Durante sus vacaciones, de hecho, ha estado preparándose para llegar en la mejor forma posible. ¿Lo conseguirá?