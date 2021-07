En Nervión, pendientes de Varane

Antes de que arrancara la Eurocopa, Monchi avisó que nos esperaba un mercado muy largo, que los movimientos serían pocos y que éstos llegarían con la pretemporada avanzada. Hoy el Sevilla FC arrancaba los entrenamientos y el tiempo le ha dado la razón. No sólo no hay una cara nueva que presentar, salvo la de Dmitrovic, y aún no se ha encontrado sustituto para Escudero y Franco Vázquez, los principales huecos que habría en el equipo.

Eso no significa que no vayan a producirse cambios ni que vayan a llegar jugadores. Hay puestos en los que el Sevilla esperará hasta el final en busca de algún jugador apetecible y, sobre todo, estará pendiente de lo que ocurra en el centro de su defensa con Koundé, una de las joyas más apetecibles del verano.

Muchos pretendientes ha tenido a lo largo de los últimos meses y más aún han sido los clubes que han preguntado por él, pero a día de hoy sólo tres nombres destacados hay sobre la mesa: el Manchester United, el Tottenham y el Real Madrid.

Pero más que de Koundé, tanto el Sevilla como estos tres clubes parecen más pendientes de ver lo que ocurre con Varane que de su compañero de selección. Tras diez años en el Madrid, el central francés tiene todas las papeletas para dejar el equipo blanco este verano. Según publicaban hace unos días medios de Madrid, Varane ya tendría un acuerdo con los 'Red Devils' por cinco temporadas y cobraría 12 millones anuales. Pero no hay acuerdo por el precio de traspaso, pues según estas mismas fuentes, los británicos ofrecen 45 kilos por él y el Madrid quiere 60. Todo ello pese a que al jugador sólo le queda un año de contrato.

Y todos están pendientes porque de este traspaso podría depender el futuro de Koundé. En primer lugar, el Tottenham lo espera para quitarse a un rival por el sevillista, ya que no puede alcanzar las cifras que el United estaría dispuesto a ofrecer en caso de una puja. De hecho, hoy medios británicos aseguran que los Spurs comenzarían con una oferta de 50 kilos, pero asumen que Koundé no saldría por menos de 60 y que se les podría ir el fichaje hasta los 70.

El Real Madrid, por su parte, tendría 60 millones -o los que negocie en el traspaso de Varane- para poder ir a por el francés. Aunque desde la capital de España siguen insistiendo en que no está tan claro que vayan a fichar a nadie para competir con Alaba y Militao, y que todo dependerá del dinero que puedan invertir en Mbappé, si llega.

Y por último se encuentra el Sevilla FC, que está a la espera de ver qué ocurre con su jugador franquicia, tranquilo porque cuenta con una cláusula de 80 millones, pero expectante porque necesita saber al menos hacia dónde van los tiros, ya que de su salida dependerán los posibles refuerzos que lleguen, pues tiene muy ajustado el Fair Play Financiero y apenas hay margen de maniobra.

La salida de Varane puede desbloquearlo todo y hacer que se produzcan varios movimientos en cadena. Y en Sevilla, como en Londres, están muy pendientes de ella.