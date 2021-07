La carta de despedida de Bryan Gil: "Siempre habrá un hueco en mi corazón que lo ocupe este escudo"

Bryan Gil ya es de manera oficial jugador del Tottenham para los cinco próximos años. Al filo de las 14:00 horas de este lunes 26 de julio tanto el Sevilla FC como el club inglés anunciaban el acuerdo por el extremo barbateño que pone así fin a once años de vinculación con el Sevilla Fútbol Club.



El jugador, concentrado con la Selección española con la que está disputando los Juegos Olímpicos en Japón, ha querido despedirse de la que ha sido su afición durante casi toda su vida a través de un comunicado en sus redes sociales.



A la querida familia sevillista:



No es fácil desvincularse de la que ha sido mi casa durante once años del equipo que me lo dio todo para poder llegar a ser en lo que hoy me he convertido, tanto futbolísticamente como personalmente, pero a pesar de que esta decisión no fue sencilla ni para mi ni para mi familia creemos que es la mejor para todos.



Antes de marcharme quiero dar las gracias a todas las personas del club que siempre me han ayudado (directivos, entrenadores, utilleros, etc) ellos han sido parte importante en mi evolución también quiero agradecer a todos los compañeros que me han respaldado en este largo, duro y bonito camino y por último, abrazar a la afición que me acogió con cariño desde aquel 6 de enero de 2019 que pisé el Ramon Sánchez-Pizjuán con esta preciosa camiseta por primera vez.



Esta es una etapa que no se me borrará jamás de mi cabeza y de la que estaré eternamente orgullosos y agradecido. Sevillistas, os echaré de menos. Toda la suerte del mundo y por su puesto, siempre habrá un hueco en mi corazón que lo ocupe este escudo.



De corazón, gracias.