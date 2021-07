Jesús Navas: "El Sevilla FC para mí es lo máximo"

Jesús Navas, capitán del Sevilla Fútbol Club, afronta su enésima temporada en su club de su vida y con la perspectiva de ser nuevamente titular indiscutible a no ser que llegue un fichaje de campanillas para dicha demarcación, en la que ahora sólo tiene la confianza de Pozo, otro canterano de la entidad.

Asus 36 años y a pesar de que las negociaciones para su renovación se alargaron algo más de lo debido, el de Los Palacios seguirá vistiendo la camiseta blanquirroja, tal y como ha explicado en una entrevista concedida a As. "Todos estábamos en la misma dirección. Teníamos esa tranquilidad. El Sevilla FC para mí es lo máximo y sabía que seguiría. ¿Ofertas? Estaba centrado en el Sevilla, no quería ni escucharlas, si las hubo".

Sobre si se ve jugando muchos más años, el lateral diestro fue sincero. "No sé cuándo me voy a retirar. ¿A los 40? Si puedo, más allá. Me centro en el día a día, lo más importante. Si pudiera, estaría jugando al fútbol todo el día. No me pongo una edad. Quiero que sean más de tres años, muchos más. Cada entrenamiento disfruto y creo que voy a seguir disfrutando".

Uno de esos futbolistas que está alargando su trayectoria deportiva es Joaquín, el capitán del Real Betis, al que halagó. "Joaquín ha dado y está dando mucho al fútbol, tiene una calidad tremenda. Cuando se vaya será una pena. Yo le veo como siempre, con una gran ilusión por este deporte. Físicamente se encuentra muy bien".

Además, Jesús Navas reconoció que se sintió dolido por no ir a la Eurocopa. "Sí, dolió mucho. Para mí fue muy duro. Tenía muchas ganas y mucha ilusión. Ahora quiero jugar el Mundial de Qatar, siempre voy a estar a disposición de Luis Enrique. La Selección es lo máximo y sé que si lo hago bien en el Sevilla puedo estar ahí".