Lopetegui suma otra baja atrás además de Acuña

Más dudas para Lopetegui. A la ausencia casi segura de Acuña ante el Granada después del esguince de tobillo que le provocó un jugador del Wolfsburgo, el Sevilla no ha podido contar hoy, a dos días del partido, con la presencia de Jules Koundé en el entrenamiento matutino.

El equipo de Nervión siguió preparando el regreso a LaLiga antes del parón de selecciones con la conocida ausencia de En-Nesyri, que podría estar unos dos meses de baja por una rotura muscular, a la que ayer se sumó el lateral argentino y hoy el francés.

La baja de Koundé no lo descarta para el duelo del domingo, ya que el club no ha dado a conocer el motivo por el que no ha estado presente sobre el césped y podría ser sólo por precaución. Como ante el Wolfsburgo, Lopetegui decidirá sobre la marcha y en función del estado de cada futbolista para alinear el mejor equipo posible.