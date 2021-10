Castro, sobre Del Nido: "Hay unas ansias de poder desbocadas del que fuera presidente"

José Castro, actual presidente del Sevilla FC, se pasó por los micrófonos de Radio Sevilla de la Cadena SER justo antes de la junta de accionistas extraordinaria que se celebrará el próximo 26 de octubre y que determinará el mandato en la entidad de Nervión.

El presidente, que también abordó la actualidad del equipo y otros temas, arremetió duramente con José María Del Nido al que acusa de tener ansias de poder.

- No entiende que quieran echarlos

No es agradable tener una junta extraordinaria cuando tenemos una normalmente en diciembre. Peor aún cuando la convocan un 12 de agosto, en plena planificación del equipo, no hay sevillista que lo entienda. Las cosas se cambian cuando van mal, pero cuando las cosas van bien€ En los últimos ocho años hemos estado ocho en Europa, cinco de ellos en Champions, con cuatro títulos€ Agradable no es, buena tampoco, pero ahí está y la celebraremos.

- Ansias de poder de Del Nido

Se hizo un pacto por la estabilidad del club, que es lo más importante, pero al rato de ese pacto tampoco estaba contento. Hay unas ansias de poder desbocadas del que fuera presidente. No tenemos nada que ver con los americanos, de hecho hemos ayudado a que salgan del consejo de administración. Hemos tenido que aprender de esto. Desde el pacto hasta acá no ha salido nada de la venta del club, por qué será...

- Recuerda la salida de Del Nido

Nos guste o no, hay un expresidente que, aunque salió porque fue a prisión, siempre ha querido apoderarse del club de alguna forma. Los americanos, ante una compra desaforada de acciones de Del Nido, permitimos una compra de acciones de hasta el 7% para que hubiera estabilidad. Este grupo nos presiona con querer comprar las acciones del club, y ellos nos dijeron que si no se vendían se unirían a José María del Nido. Tienen un pacto con Del Nido, ahora se han unido ambos contra la gestión actual del club.

- No comprende estos movimientos

Yo puedo entender que, cuando las cosas van mal, cualquier accionista tenga derecho a proponer un cambio. Pero cuando el club es fuerte en España y en Europa€ nadie lo entiende. Los americanos y Del Nido quieren gobernar el club, no hay otra.

- Acusa a Del Nido de incumplir lo pactado

Del Nido le compró las acciones a Pepe Martín Baena cuando estaba enfermo, algo que no era legal, porque lo legal era ponerlo a disposición de todos. Pudimos demandarlo y no lo hicimos. El que incumple siempre es el mismo, José María del Nido, por sus ansias de poder, que son malas para el club y serán malas para él.

-Sus apoyos

Son muchos los sevillistas que nos están apoyando con sus acciones. La cordura hace que los sevillistas sindiquen con el presidente del Sevilla y con quienes les acompañan. Todos los sevillistas y accionistas del Sevilla somos más para impedir esa barbaridad.

- ¿Qué pasaría en caso de perder?

Son temas jurídicos que no controlo, pero creo que por sus problemas con la justicia no podría. Pero yo solo puedo pensar en que vamos a continuar.

- Ansias de Del Nido

La animadversión hacia mí habría que preguntársela a él. Creo que son las ansias de poder, de que el Sevilla sea de él. Eso no es bueno, no se da cuenta de que su tiempo pasó, lo hizo muy bien, pero pasó. Yo no iba a ser nunca un muñeco de nadie.

- Monchi

Está trabajando igual de bien que siempre, con la misma ilusión de siempre y dando al presidente el mismo apoyo de siempre.