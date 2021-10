Rafael Carrión: "Quiero que el Sevilla sea de los sevillistas, es lo que he intentado toda mi vida"

Rafael Carrión, expresidente del Sevilla FC y uno de los grandes accionistas de le entidad, se ha pasado por los micrófonos de Radio Marca a unos días de que se celebre la junta de accionistas extraordinaria que marcará el futuro de la entidad de Nervión para hablar de la actualidad de la institución sevillista y de todo lo que se está generando sobre este inminente acto.

- El pacto de estabilidad

No lo conozco. Yo no participo en ese acuerdo, no es que estuviera a favor o en contra, es que yo no lo firmé porque no se me informó.

- Sobre Del Nido

No sé, ni lo entiendo, porque yo creo que si un club va bien hay que dejarlo como está. El pacto sigue existiendo pero como no lo conozco no puedo decirte nada de él.

- Partidario de un entendimiento

Yo quiero que el Sevilla tenga un pacto de todos los accionistas importantes y que el Sevilla sea siempre de los sevillistas y es lo que he intentado toda mi vida y esa ha sido mi máxima primera.

- Con quién irá en la junta

Yo apoyo al que apoye el que sigamos de la misma forma y que todos estén de acuerdo todos los accionistas del Sevilla y sevillistas que venga alguien para servirse del Sevilla para ganar dinero que no han sentido nunca el sentimiento sevillista pues no puedo apoyarlos. No puedo apoyar a una parte que quiere hacer eso con el Sevilla.

- Desea estabilidad y que todo siga igual

Cuando las cosas van bien hay que dejarlas como están y si se hizo un pacto pues adelante con el pacto, no vayamos para atrás. Yo estoy viendo que se están haciendo bien las cosas. Se debería seguir el mismo plan aunque yo no lo haya firmado. Hay que tener en cuenta que yo se que tanto el presidente o Del Nido firmaron ese acuerdo, por que se va a romper si va bien. Sea quien sea el presidente tiene que ser del Sevilla unido y todos juntos.