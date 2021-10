Coudet: ?Aspas no está bien y lo necesitamos?

Vigo, 17 oct (EFE).- Eduardo Coudet, entrenador del Celta, consideró injusta la derrota ante el Sevilla (0-1), en un partido que se resolvió, a su juicio, por la ?falta de pegada? de sus jugadores y la ?suerte? que tuvo el rival en la acción del gol, y dijo que Iago Aspas "no está bien" y que su equipo lo necesita.



?Hoy merecimos ganar los tres puntos, ni siquiera creo que el empate. A veces es difícil justificar un resultado. Creo que merecíamos los tres puntos, pero nos quedamos con las manos vacías?, indicó en su comparecencia ante los periodistas.



El técnico argentino asumió que Iago Aspas no está en su mejor momento. ?Entre todos necesitamos ayudarle, es nuestro jugador más determinante?, señaló, pero se mostró convencido de que ?su fútbol? aparecerá ?más pronto que tarde?.



?No estamos acostumbrados a un momento tan duradero de que Iago no sea nuestro principal protagonista. No es un problema físico. Como equipo estamos bien, pero él es nuestro jugador más determinante en el uno contra uno, en asistir, y lo necesitamos. Seguramente es el mejor jugador de la historia del club, hay que darle cariño, el club estuvo cerca de descender a Segunda y él lo salvó?, afirmó.



A pesar de la derrota, Coudet se mostró contento con el rendimiento de los suyos: ?El trabajo del equipo ha sido muy bueno, nuestro arquero no ha sufrido nunca. Nosotros tuvimos muchas ocasiones pero no estuvimos acertados, y ellos de un tiro de 20 o 25 metros y un posterior rebote se beneficiaron?.