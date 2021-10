Lopetegui deja dudas sobre el once y pone en su sitio al Lille

"Al margen de la clasificación, espero un partido complejo, como bien decía antes Fernando. Es el actual campeón de la Ligue 1, un Lille que se impuso al PSG y a otros grandes equipos en 38 jornadas; ahí es nada. Venimos con la ilusión y la ambición máximas para superar las dificultades, que serán muchas, y con la sana intención de hacer un gran partido y ganar". Así valoraba este martes Julen Lopetegui el partido de mañana en la sala de prensa del Stade Pierre-Mauroy, donde seguidamente se celebraría un entrenamiento clave para determinar el once con el que saldrá.

Por ejemplo, para saber si Koundé llega a tiempo o no, tras su baja en Vigo. "(En Balaídos) no lo utilizamos porque tenía la baja médica. Ahora, en el entrenamiento, vamos a valorar si él y algún otro compañero están en condiciones de ser de la partida. Dependerá de las sensaciones que tengan y nos transmitan", aclara el vasco, que no quiere pensar en los dos empates ante Salzburgo y Wolfsburgo: "No nos condicionan. No pensamos en lo que hicimos en los anteriores partidos, porque no nos ayuda a ganar este encuentro, que es a lo que venimos. Queremos ser capaces de atacar bien a este equipo y defender igualmente bien ante un rival con un torrente ofensivo que difícilmente tienen otros, tanto en el once como en el banquillo, con jugadores de primer nivel".

Además, Lopetegui salió del paso ante un par de preguntas incómodas, la primera sobre Amadou ("es un chico que se está entrenando con nosotros, pero no está inscrito... Estuvo en la rampa de salida y, ahora mismo, se está entrenando con nosotros") y la segunda, sobre lo que vendrá después de la cita intersemanal: "Lille, Champions League... Sólo pensamos en eso, en un partido bonito e ilusionante". Lo que sí tiene claro es que el debate sobre el juego nervionense no les va a afectar: "Mañana no vamos a hacer algo diferente a lo que venimos haciendo, tratar de atacar bien cuando tenemos la pelota y de defender muy bien cuando no la tenemos. Nos enfrentamos al campeón de la Liga francesa, pero no haremos nada diferente a otros partidos".

Finalmente, tildado de gran conocedor del fútbol francés, el míster sevillista analizó la evolución de un Lille que no está viviendo los grandes momentos del curso pasado, cuando se impuso al PSG en la lucha por el título, firmando una brillante campaña: "No ha cambiado tanto. Es un equipo con un entrenador muy bueno y grandes jugadores, con hombres buenos en ataque y colectivamente muy fuerte. Debemos ser conscientes de que nos enfrentamos al campeón francés".