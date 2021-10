Del Nido: "Desgraciadamente, lo mío con mi hijo no es un paripé".

Tras una primera parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo en la que José María del Nido analiza la junta y centra su discurso en la actual lucha accionarial abierta con el actual presidente del Sevilla FC, José Castro, ahora el letrado hispalense continúa abordando otras cuestiones que atañen directamente a la entidad y al accionariado del club. Los pequeños accionistas, la relación con su hijo y vicepresidente del club, 777 Partners...

- Ya ha aclarado en más de una ocasión que su hijo, José María del Nido Carrasco, no representa las acciones de la familia Del Nido.

- Así es. Yo ya lo requerí al consejo, a él (Castro) y a mi hijo, revocándole a éste los poderes y haciéndole ver que a mí no me representaba. Las acciones de la familia Del Nido están al nombre de José María del Nido Benavente, no están a nombre de ninguna compañía mercantil, ni a nombre de ninguna sociedad, ni a nombre de ningún hijo. Están a nombre mío y yo soy el que las representa.

- Hay una corriente de opinión entre un sector del sevillismo que considera que lo suyo y lo de su hijo es más un paripé que otra cosa. ¿Tiene algo que decir al respecto?

- Desgraciadamente no es un paripé.

- Accionistas Unidos, que representan a los sevillistas de base en un porcentaje importante, viene repitiendo desde juntas anteriores que nunca podrían respaldar el proyecto de José María del Nido porque cuenta con el apoyo de los americanos, al capital extranjero. Una postura loable. Mi pregunta, ahora, es: ¿Podrían apoyar al otro grupo habiéndose demostrado con documentos el mercadeo de acciones que han realizado y que ellos mismos llevan años denunciando? El porcentaje de los pequeños accionistas podría resultar clave en la próxima junta.

- En la Junta General hay posibilidad de abstenerse, de votar en blanco, de votar a favor y de votar en contra de cada una de las propuestas. Accionistas Unidos, con los que yo he estado reunido, escogerán entre esas posiciones. La demostración, y yo se los he dicho, de que yo controlo al socio americano, y vuelvo a decir, que es un socio legítimo, es que yo voy a llevar a la junta la representación de sus acciones. Ellos ni van a comparecer. Ellos me están dando a mí su representación y su confianza y yo soy el socio 94 del Sevilla FC y el máximo accionista de la entidad.

- Demonizados los americanos, 777 Partners. ¿Qué es lo bueno que, en su opinión, podrían aportar al Sevilla FC?

- La demostración de que los llamados socios americanos son socios legítimos es que me dan la representación a mí para la Junta. Lo que debemos hacer es naturalizar la situación. Ellos son socios legítimos de la entidad y las leyes mercantiles le ofrecen unos derechos. Además, yo, por las conversaciones y reuniones que he mantenido con ellos, creo que nos pueden ayudar para entrar en un mundo económico y financiero donde el Sevilla FC no tiene alcance para llegar. Yo lo que quiero es que 777 Partners se ponga a remar en el mismo sentido que el Sevilla FC. Estoy convencido de que estos socios americanos van a ayudar al Sevilla a alcanzar las más altas cotas de su historia.

- Hay quien los interpreta como un socio capitalista que viene a prestar y llevarse dinero.

- Yo creo que 777 Partners puede apórtanos tanto ayuda financiera como ayuda para entrar en el sector financiero. Además, son sociedades que, como gestionan derechos futbolísticos en infinidad de países, pues se mueven bien en el fútbol global y pueden introducirnos. Cuando yo hablé de la internacionalización de la marca no iba desencaminado. Quizá son capaces de hacerlo y que el Sevilla FC, en lugar de tener diez mil o cien mil seguidores en Twitter, pues que tenga diez millones.