Oliver tenía ensayado su golazo: "Le digo, pónmela ahí"

Oliver Torres repetía de forma sorprendente en el once titular por tercer partido consecutivo después de varios meses en el dique seco y, sobre el campo, demostró el porqué de esa confianza de Lopetegui. El cacereño abrió el marcador con un golazo y se erigió en el mejor de un Sevilla que, en el plano ofensivo, hizo su mejor partido de la temporada.

"Siempre intento darle de volea, en los entrenos le pido a Augustisson que me la ponga ahí... Era para mí", indicaba el de Navalmoral de la Mata, quien quería dedicárselo a "todos" los que le han apoyado en estos meses tan duros y a sus compañeros.

Su golazo fue el primero de los ocho que han convertido este Sevilla-Levante en el duelo con más tantos de la temporada. Una 'locura' que no habrá gustado a Lopetegui, pero a la que Oliver no quiere darle más vueltas, sólo aprender de ella. "Al final cada partido es un mundo (...) Me quedo con los tres puntos, que hemos hecho un gran partido y que seguimos sumando victorias. Es un buen ejemplo para sabaer lo que queremos y a partir de ahí crecer", aseguraba el jugador del Sevilla.

El extremeño también tenía palabras de elogio para un público que se hizo notar y que se echaba de menos -"Es bonito ver a todo el público cómo está con nosotros", afirmaba-; y esperaba que hubiera disfrutado con lo que había visto. "Nuestra primera parte es muy buena ante un rival difícil. (...) Estoy contento con el partido y espero seguir por esta línea".