El Sevilla arranca la semana con dos buenas noticias de cara a los duelos ante Mallorca y Osasuna

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha empezado este lunes, después de la goleada al Levante UD (5-3), a preparar el doble compromiso liguero de esta semana ante el RCD Mallorca en Son Moix, el próximo miércoles, y ante CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el sábado.

Casi sin tiempo más que para recuperar, el Sevilla FC se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión en la que los titulares ante los granotas hicieron trabajo en el gimnasio tras la charla inicial del técnico y el resto entrenó sobre el césped del Estadio Jesús Navas.

En el inicio de la sesión, han estado presentes el internacional argentino Papu Gómez, quien no fue convocado ante el Levante por unas molestias físicas, y Youssef En-Nesyri, quien sí entró en la lista tras superar una dolencia muscular que le ha tenido un mes parado, aunque finalmente no saltó el césped en todo el encuentro.



Sigue sin estar disponible Karim Rekik, que se marchó lesionado del choque de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Champions frente al Lille. El club, como viene siendo habitual desde la llegada del siempre hermético Lopetegui, no ha ofrecido parte médico con el alcance exacto, pero por su forma de sentarse en el césped pidiendo el cambio y sus gestos invitaban a pensar en una rotura fibrilar.

Los canteranos Juanmi y Luismi, que se ejercitaron con el primer equipo, fueron otras de las novedades que dejó la primera sesión de esta semana en el Sevilla FC. La plantilla blanquirroja volverá a entrenar en la mañana de este martes y, tras comparecer ante los medios, el entrenador vasco encabezará la expedición a tierras mallorquinas ya por la tarde.